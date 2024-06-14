Напружені 3 дні: на які провокацій може піти Росія під час Саміту миру
У Швейцарії цими вихідними відбудеться перший Глобальний саміт миру. Не виключено, що у дні проведення заходу росіяни можуть вдатися до чергових масованих обстрілів по України.
У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан закликав українців у жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й бути обережними. Зазначимо, що Росію на саміт не запросили. Країна-агресор безуспішно намагалася зірвати важливу подію, а сьогодні Владімір Путін висунув новий ультиматум для завершення війни.
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Ворог триматиме руку на пульсі
Зараз піднята максимальна кількість дальніх російських безпілотників типу "Орлан", які слідкують за логістичними ланцюгами. Активізована робота російської агентури в Україні.
Військовий експерт припустив, що за допомогою балістичних ракет окупанти можуть намагатися дістати до військової допомоги від партнерів, яка вже надходить в Україну, а також, можливо, й до аеродромів, які готують до надходження винищувачів F-16 чи інших західних літаків.
Армія Росії триматиме руку на пульсі протягом трьох днів після заяв Путіна,
– мовив Світан.
Крім того, зараз росіяни змушуватимуть світ й військово-політичне керівництво України прийняти умови російського диктатора. Кремль всіляко намагатиметься підштовхнути Україну до капітуляції.
"Можуть бути терористичні атаки. Росіяни як терористи – висувають вимоги й вбивають заручників. Тобто вони можуть цілеспрямовано бити саме житловим кварталам", – додав військовий експерт.
Цинічні заяви Путіна напередодні саміту
- За день до початку Саміту миру російський президент провів зустріч у МЗС, на якій наговорив цілковитої маячні про війну та першочергові "плани" Москви щодо України. Зокрема, Путін заявив, що готовність розпочати мирні переговори з Україною "хоч завтра" й висунув низку абсурдних вимог.
- Бункерний диктатор переконаний, що коріння "українського конфлікту" – не у двосторонніх відносинах, це наслідок агресивної політики Заходу. Також він назвав агресорами тих, хто допомагав Україні у "карній операції проти Донбасу".
- Кір цього, глава бідкався про те, що Росію нібито надурили під час дії мінських домовленостей. За його словами, Росія була готова їх виконувати, а Захід – ні.