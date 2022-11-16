Російський політолог розповів, яке головне завдання зараз хоче втілити Путін
Російська стратегія щодо захоплення України зазнала краху у перші місяці війни. З того часу у Кремлі не мають стратегічних підходів для своєї майбутньої активності.
У Москві послуговуються тактикою "гасіння пожеж" і зосереджені на досягненні єдиної цілі. Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.
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Тактика замість стратегії
Експерт зазначив, що Путін не має стратегічної мети й він давно вже не живе стратегіями, а послуговується лише тактикою.
Це відбувається принаймні з березня, коли стало зрозуміло, що "бліцкриг" провалився. Тепер для нього єдине завдання – утримати владу і нічого більше. Що він робитиме з цією владою: чи спробує відтворити СРСР, чи будуватиме соціалізм – те, що ми вкладаємо в поняття стратегії... Нічого подібного немає,
– пояснив оглядач.
Він вказав, що у Кремлі все роблять у режимі "повсякденності".
"Тобто, що там буде через місяць – мало хто думає", – переконаний Галлямов.
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Російський неоантиколоніалізм
За словами політолога, у Кремлі нещодавно вигадали й запустили історію про те, що Росія нібито може стати лідеркою антиколоніального руху у всьому світі.
Вони запізнилися приблизно на 50 – 70 років, оскільки антиколоніального руху як такого немає. Є спроби використати антиколоніальну риторику в країнах "третього світу", але це щось розібране по різних країнах, а не те, що лежить поверх національних кордонів,
– зауважив аналітик.
На його думку, треба розуміти, що країни "третього світу" тільки нещодавно розпочали модернізацію і там домінують "архаїчні цінності".
"Та ж Латинська Америка зациклена на силі й доблесті, а тут Росія приходить і каже, що всіх "очолить". Абсолютно якась убога концепція. Їм треба постійно щось очолювати й постійно когось "вести за собою". Тобто у Кремлі мають дуже страшне бажання це робити й без цього вони просто так жити не можуть", – резюмував Галлямов.
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