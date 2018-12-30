Які найбільші українські банки виявилися найменш стійкими та потребують докапіталізацію

Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших українських банків. Перелік цих фінустанов було визначено за підсумками стрес-тестів і вже проведених заходів капіталізації.

Як повідомляє прес-служба державного регулятора, із 24 банків, що пройшли стрес-тестування, потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму у 42,1 мільярда гривень.

Читайте також: Гривня була чемною, її курс лишався стабільним: головні економічні перемоги 2018 року

Без урахування "ВТБ Банку", який було визнано неплатоспроможним, потреба становила 34,7 мільярда гривень. З урахуванням заходів, здійснених банками та верифікованих Національним банком, на кінець 2018 року потреба знизилась до 19,7 мільярда гривень. З 13 банків повністю закрили потребу в капіталі за несприятливим сценарієм чотири банки: ПУМБ, "Універсал Банк", банк "Восток" та "Сбербанк". Ще три банки більше ніж на половину виконали плани реструктуризації: "Південний", "Альфа-банк" та "Ощадбанк". Інші банки мають час до кінця 2019 року на повне виконання планів реструктуризації. У рамках відповідного плану допускаються заходи з покращення якості кредитного портфеля, реструктуризація кредитів, посилення застав, стягнення застав за проблемними кредитами, продаж непрофільних активів, оптимізація операційних витрат та інші заходи,

– констатують у Нацбанку.

Водночас у НБУ додають, що за підсумками AQR та екстраполяції (56 банків, що не проходили стрес-тести), у чотирьох з 56 банків було виявлено потребу у капіталі на початок 2018 року.

"Два із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки – банк "Глобус" і "Містобанк" – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи", – кажуть представники фінустанови.

Відповідно до оприлюднених результатів стрес-тестування, найбільшу за абсолютною сумою потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний "Укрексімбанк" – 10,973 мільярда гривень, відтак, аби вирішити цю проблему банк має виконати план реструктуризації до кінця 2019 року.

Другу ж за величиною нестачу капіталу було зафіксовано у "ВТБ Банку", який є "дочкою" однойменного російського державного банку.

Зауважимо, що після проведених банками заходів сьогодні лише один із них потребує прямої докапіталізації у першому кварталі 2019 року – мовиться про "Мегабанк" та суму у 611 мільйонів гривень. Цій самій фінустанові необхідно виконати план реструктуризації до кінця наступного року та покрити ще 2,266 мільярда гривень нестачі капіталу, що є другим після "Укрексімбанку" показником.

Читайте також: Світовий банк надав Україні гарантії на величезну суму

Крім того, ще шість банків повинні ліквідувати сумарно 6,5 мільярда гривень нестачі капіталу виконанням планів реструктуризації до 31 грудня 2019 року: "Кредит-Дніпро" – 2,078 мільярда гривень, "Ощадбанк" – 1,588 мільярда гривень, "Альфа-Банк" – 1,051 мільярда гривень, "Банк інвестицій і заощаджень" – 1,046 мільярда гривень, "Промінвестбанк", підконтрольний російському державному ВЕБ, – 599 мільйона гивень і "Південний" – 169 мільйона гривень.

НБУ провів стрес-тестування банків України: підсумки

До слова, у середині грудня Національний банк України запровадив додаткову підставу для проведення позапланової інспекторської перевірки із метою посилення захисту вкладників. Відтак, держрегулятор, зокрема, отримав право ухвалювати рішення про проведення позапланового інспектування у разі необхідності перевірки виконання банком встановлених вимог та/або обмежень.