Які судді відзначилися у справі Крисіна: хто прикривав та хто засудив злочинця

У програмі "Честь і НЕчесть" за 14 червня 2018 року премії та антипремії дістануться суддям, які відзначилися рішеннями у справах про злочини проти Майдану.

Юрій Крисін у лютому 2014 року керував групою тітушок і брав участь у побитті журналіста В'ячеслава Веремія, який помер від завданих травм. За це у 2017 році Крисіна засудили до 4 років позбавлення волі, умовно, з випробувальним терміном у 2 роки. Хоча прокуратура просила ув'язнити його на 6 років.

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Поки тривали слідство і суд, Крисіна затримували, брали під варту і навіть засуджували по інших справах, зокрема, про спробу захоплення мережі автозаправних станцій "Народна" та про вимагання грошей у київських перевізників теж із стріляниною. Однак щоразу Крисін виходив сухим із води. Кожен суддя закривав очі на те, що підсудний продовжує злочинну діяльність. Так само зробив і лауреат сьогоднішньої антипремії "НЕчесть", суддя у відставці Шевченківського районного суду міста Києва Олег Лінник, який дозволив учаснику вбивства та учаснику інших справ про насильство й тортури зняти наручник в залі суду.

Цікаво, що той самий суддя одним із останніх своїх рішень перед відставкою зобов'язав прокуратуру закрити провадження проти іншого одіозного персонажа – Миколи Левченка. Це екс-регіонал, проти якого відкрито кримінальне провадження через сепаратизм, заклики до повалення влади та розпалювання ворожнечі, що призвели до тяжких наслідків: заворушень на території Донецької та Луганської областей та ескалації конфлікту.



Суддя у відставці Шевченківського районного суду міста Києва Олег Лінник

Не всі судді закривають очі на неприховані порушення закону, як це робив суддя Лінник. У березня 2018 року розпочався інший судовий профес проти Юрія Крисіна. За обвинуваченням у переслідуваннях, викраденні та катуванні активістів Євромайдану. Суддя не побоялася винести рішення з огляду на реальну поведінку Крисіна. Через схильність перешкоджати правосуддю, не з'являтися на судові засідання, впливати на свідків злочинів Крисін опинився під арештом. Такий запобіжний захід йому обрала сьогоднішня лауреатка премії "Честь", суддя Дарницького районного суду міста Києва Любов Леонтюк.

Минулого тижня адвокатка Крисіна спробувала заявити відвід "незручній" судді, та вимагала перенести розгляд справи до Шевченківського суду, який не дозволяв собі такої "зухвалості".



Суддя Дарницького районного суду міста Києва Любов Леонтюк

Дивіться відео частини програми "Честь і НЕчесть" від Ірини Шиби за 14 червня 2018.

Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" дивіться тут.