В Україні у серпні 2020 року середня номінальна зарплата становила 11 446 гривень. Це на 8,6% більше, ніж цього ж місяця у 2019 році.

Середня номінальна зарплата українців за серпень 2020 року у 2,4 рази вища від рівня мінімальної зарплати, яка становить 4 723 гривень. Про це повідомили у Державній службі статистики.

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Хто отримує найбільше

Найбільша середня номінальна зарплата у серпні була у працівників галузі інформації та телекомунікацій. В середньому вона становила 19 827 гривень. Це на 15,1% більше, ніж за серпень 2019 року.

На другому місці – сфера фінансової та страхової діяльності (19 700 гривень, на 6,6% більше).

На третьому – державне управління й оборона та обов’язкове соціальне страхування (16 802 гривень, на 4,0% більше).

Хто отримує найменше

Найменші середні номінальні зарплати були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 224 гривень, на 11,3% менше, ніж за серпень 2019 року),

освіти (8 218 гривень, на 11,8% більше),

охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 490 гривень, на 20,1% більше).

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Що відбувається із зарплатами: останні новини

З 1 вересня в Україні зросла мінімальна зарплата і тепер вона становить 5 тисяч гривень. Це на 5,86% або 277 гривень більше, ніж було раніше.

Президент Володимир Зеленський заявив, що через збільшення "мінімалки" зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків.

У бюджеті на 2021 рік закладено, що розмір мінімальної зарплати зросте до 6 тисяч у січні та 6,5 тисячі у липні.