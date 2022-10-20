"Візьмуть дітей на руки й будуть тікати": як росіяни ховатимуться від ЗСУ на Херсонщині

Російські окупанти оголосили про "евакуацію" жителів правобережжя Херсонщини. Насправді ж Росія вже проводить відкриту депортацію українців.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, окрім депортації українського населення, окупанти мають ще одну мету.

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Як виглядатиме відступ росіян з Херсона

Росіянами потрібна так звана "евакуація", аби під прикриттям цивільних вивозити військових з правого берега Дніпра.

"Якщо росіяни вирішать відступити, то 15 – 20 тисяч російських військових повинні будуть пішки відходити через зруйнований Антонівський міст та дамбу Каховської ГЕС. Якщо вони будуть просто йти, ми будемо по них стріляти", – сказав Шейтельман.

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Однак Росія економить залишки своєї професійної армії.

Тому російські військові візьмуть на руки наших дітей і так підуть, прикриваючись дитиною від Збройних Сил України. На жаль, саме так може виглядати картина відступу росіян з Херсона,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що у такій поведінці окупантів не буде нічого дивного, адже вони купують зброю у палестинських та іранських терористів, та й самі поводяться, як терористи.

Навіщо Росії депортувати українців

Водночас Росія прагне вивезти жителів Херсонщини в депресивні райони Росії.

Окупанти вже депортували велику кількість населення з Донецької та Луганської областей, з Маріуполя. Вони просто викрали людей і відвезли у російські глибинки, де нічого немає,

– зазначив політтехнолог.

Шейтельман вважає, що Росія депортує українців, аби потім "використати їх як рабську робочу силу".

"Я сподіваюся, що ми переможемо і зможемо дуже швидко повернути цих людей. І депортація не триватиме десятиліттями, як у радянські часи", – наголосив він.

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