Пентагон попередив, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку

Українські захисники продовжують давати відсіч російським загарбникам уже понад рік від початку широкомасштабного вторгнення. Водночас зі заяви представника міноборони США зрозуміло, що розслаблятися не варто.

Як відомо, останніми місяцями найважчою є ситуація на Сході нашої держави. Зокрема українські війська тримають оборону Бахмута на Донеччини та не дають загарбникам захопити місто. Разом з тим речник Пентагону (міноборони США) Пет Райдер вважає, що Збройні Сили очікує важка боротьба навесні та влітку 2023 року.

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"Попереду важка боротьба"

Зауважимо, що відповідну заяву про, ймовірний, розвиток подій на полі бою зробив спікер на брифінгу для преси у вівторок, 14 березня.

Важливо зробити крок назад і поглянути на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду ще важка боротьба, особливо коли ми наближаємося до весни та літа,

– констатував Пет Райдер.

Окрім того, він наголосив, що США продовжуватимуть робити все можливе, аби забезпечити потреби України, зокрема, у таких питаннях як постачання боєприпасів, надання систем протиповітряної оборони та амуніції.

Зверніть увагу! Очевидно, російські загарбники не заспокояться, допоки їм раз і назавжди не дадуть зрозуміти, де їхнє місце. Власне, цим уже понад рік займається українська армія, щодня ліквідовуючи сотні окупантів.

До речі, станом на 15 березня на концерт до Кобзона відправилось уже 161 520 ворожих вояків. Лише за попередню добу – близько тисячі осіб.

Захід не залишатиметься осторонь