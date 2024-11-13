Трамп може сформувати дуже неочікуваний союз, здатний вплинути на підтримку України

Новообраний президент США Дональд Трамп може сформувати союз з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та Папою Римським, який спроможний вплинути на підтримку України.

Однак не потрібно вважати, що мовитиметься про здачу України. Оскільки, як пояснив 24 Каналу політолог Ігор Чаленко, це не в національних інтересах Сполучених Штатів Америки.

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Про загрозу від союзу Трампа з Орбаном і Папою Римським

За словами політолога, очевидно, що Орбан намагається стати основним представником Трампа в Європі. Але майбутній лідер США має хороші відносини й з іншими політиками, як-от президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тому не потрібно ставити безпосередню ставку саме на Орбана.

Цілком можливо, що Трампу намагаються вкласти у вуха не прямо промосковське бачення, але де-факто розуміємо, про що мовиться. Нюанс полягає у тому, наскільки Трамп зможе зрозуміти, де з його доброї волі його ж прагнуть обдурити,

– сказав Чаленко.

Що стосується Папи Римського, з одного боку, його позиція релігійно орієнтована, тому все прогнозовано. З іншого – направлена в один бік. Замість того, щоб закликати Росію до припинення війни, понтифік опирається на наратив "нехай Україна підставляє другу щоку".

Зверніть увагу! Саме видання The Independent після спілкування з послом Угорщини у Ватикані Едуардом Габсбургом-Лотрінгеном написало про дивовижний союз Дональда Трампа, прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та Папи Римського Франциска.

"Різні тріади можуть створюватися. Але вважати, що вони однозначно будуть налаштовані на повну здачу України, я не впевнений, що можемо сьогодні так говорити про Трампа. Здача України точно не в національних інтересах США", – резюмував Ігор Чаленко.

Цікаво, Трамп оголосив, що мільярдер Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі будуть спільно очолювати новостворене Міністерство з підвищення ефективності уряду.