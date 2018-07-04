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Який напій найкраще втамовує спрагу у спеку

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Яку воду найкраще пити у спеку
Яку воду найкраще пити у спеку / cheline.com.ua

Влітку скільки б рідини ви не випили – майже постійно мучить спрага. Аби втамувати її, важливо знати – які напої будуть корисними для організму, і що найкраще допоможе нормалізувати водно-сольовий баланс.

Просто пити воду влітку – недостатньо, адже вона має різний мінеральний склад, передає Сosmo.

Наприклад, людям з гастритом та підвищеною кислотністю потрібно пити підсолену воду, а людям з атрофічним гастритом, виразками і гастритом зі зниженою кислотністю таку воду вживати заборонено.

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Оскільки понад 60% тіла складається не з води, а з сольового розчину, який виходить з організму через піт, під час спеки водно-сольовий баланс падає. Тому присутнє постійне відчуття спраги.

Газовану воду і підсолоджені напої на зразок квасу, "магазинного" холодного чаю чи компоту варто не пити у спеку – цукор, якого вони містять багато, вимиває солі з організму.

Тож медики рекомендують три види води, яку варто вживати у спеку – підсолену воду, мінеральну та воду з лимоном.

Вода має бути не солона (зі звичайною кам'яною або морською сіллю), а підсоленою – мінералізованою особливим складом солей.

Мінеральна вода також допомагає заповнити втрату солей і мінералів, і буде більш приємним напоєм для тих, кому підсолена вода не смакує. Важливо обирати воду, яка містить іони натрію і хлору (сіль), магнію, калію, кальцію, сульфати та інші важливі елементи. Середній ступінь мінералізації повинен бути не більше 2,5-3%.

А вода з лимоном і смачна, і додає енергії, допомагає організму прокинутись, живить вітаміном С, а кислинка чудово втамовує спрагу.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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