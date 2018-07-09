Який вітамін забезпечує довголіття: відповідь дієтолога

Дієтолог Оксана Скиталінська переконана, що вживання продуктів, які містять вітамін Р, здатні продовжити тривалість життя.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Біофлавоноїди або вітамін Р – це сполуки, які мають високий рівень біологічної активності. Саме ця група сполук допомагають вітамінам бути активними в організмі. До прикладу, завдяки біофлавоноїдам вітамін С проявляє корисні властивості.

Вітамін Р має протизапальний, протираковий, спазмолітичний та противиразковий ефекти. Біофлавоноїди сповільнюють руйнування сполучної тканини ферментом гіалуронідазою.

Група сполук суттєво продовжує термін роботи судин та сприяє молодості організму.

Біофлавоноїди містяться у різнокольорових рослинних продуктах – ягодах, верхніх шарах, шкірці овочів та фруктів. Основні джерела: чорні ягоди, червоні ягоди, овочі, фрукти та зелений чай, гречка, бурий рис, оливкова олія, тощо.

Дієтолог зазначила, що такі сполуки засвоюються погано, тому їх потрібно споживати щодня з кожним прийомом їжі.