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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Який вітамін забезпечує довголіття: відповідь дієтолога

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У шовковиці міститься вітамін Р
У шовковиці міститься вітамін Р / https://www.syr-res.com

Дієтолог Оксана Скиталінська переконана, що вживання продуктів, які містять вітамін Р, здатні продовжити тривалість життя.

Про це вона зазначила на сторінці у Facebook.

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Біофлавоноїди або вітамін Р – це сполуки, які мають високий рівень біологічної активності. Саме ця група сполук допомагають вітамінам бути активними в організмі. До прикладу, завдяки біофлавоноїдам вітамін С проявляє корисні властивості.

Вітамін Р має протизапальний, протираковий, спазмолітичний та противиразковий ефекти. Біофлавоноїди сповільнюють руйнування сполучної тканини ферментом гіалуронідазою.

Група сполук суттєво продовжує термін роботи судин та сприяє молодості організму.

Біофлавоноїди містяться у різнокольорових рослинних продуктах – ягодах, верхніх шарах, шкірці овочів та фруктів. Основні джерела: чорні ягоди, червоні ягоди, овочі, фрукти та зелений чай, гречка, бурий рис, оливкова олія, тощо.

Дієтолог зазначила, що такі сполуки засвоюються погано, тому їх потрібно споживати щодня з кожним прийомом їжі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Довголіття
Джерело: 24 Канал
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