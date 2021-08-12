Роздали паспорти не просто так, – Яковенко про голосування жителів Донбасу на виборах у Держдуму
Джерело:24 канал
Росія активно роздає свої паспорти на тимчасово окупованих територіях. Це роблять для того, щоб українці брали участь у виборах держави-окупанта.
Безумовно, жителі окупованих територій братимуть участь у виборах. Про це в ефірі 24 каналу повідомив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Чому українцям роздають російські паспорти
За його словами, паспорти роздали насамперед для того, щоб мати відверто російський анклав на території України.
"Безумовно вони все ж братимуть участь (у виборах – 24 канал). Це люди, яким не просто так роздали паспорти", – відзначив журналіст.
Яковенко: Це серйозна електоральна добавка
Також російські документи роздають для того, щоб завжди була можливість за бажанням здійснити військову агресію для захисту російських громадян.
Це серйозна електоральна добавка, яка завжди голосуватиме так, як потрібно,
– наголосив Яковенко.
Росія залюбки не відмовиться від додаткової страховки, зауважив журналіст.
Яковенко пояснив роздавання паспортів на окупованих територіях: дивіться відео
Що цьому передувало: коротко
- Навесні 2021 року Росія прискорила "паспортизацію" жителів окупованих Донецької та Луганської областях.
- Понад 700 тисяч мешканців Донбасу подали заяви на те, щоб отримати російські документи.
- За словами Дмитра Козака, масова "паспортизація" нібито нічого не означає.
- Вже 20 липня стало відомо, що жителям Донбасу з російськими паспортами дозволяти брати участь на виборах у Держдуму.
- Окупанти розглядають кілька варіантів голосування.