Якими ракетами найчастіше б'ють росіяни по Одещині: Братчук назвав види
Найчастіше окупанти атакують Одесу та область "Шахедами". Також ворог намагається завдавати точкових ракетних ударів з використанням тактичної авіації.
Про це 24 Каналу розказав речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що росіяни намагаються виснажувати та шукати "прогалини" у системі протиповітряної оборони України. Мовиться про ракети класу Х-59 або протирадіолокаційну ракету Х-31П.
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"Це спрямовані проти систем саме протиповітряної оборони", – сказав Братчук.
Загалом інтенсивність атак по Одеській області зросла. Також ворог періодично б'є балістикою. Так окупанти 15 березня вдарили по Одесі, попередньо, ракетами "Іскандер-М". Окрім того, раніше Росія також використовувала береговий ракетний комплекс "Бастіон" за балістичними ракетами "Онікс".
Теж надзвичайно швидко летить і надзвичайно вона потужна. Нині не говоримо про "Калібри", хоча вони в Чорному морі є,
– наголосив речник Української добровольчої армії "Південь".
Окупанти тримають ракетоносії у Новоросійську, що в Росії, й поки що не використовують цю зброю.
Однак ворожі судна споряджені ракетами. Тож ракетна загроза залишається актуальною щодня. Особливо в ті дні, коли росіяни намагаються продемонструвати свої певні "ракетні переваги".
Обстріл Одеси 15 березня: коротко
- Росія 15 березня вдарила балістикою по Одесі. Попередньо, ворог застосував ракети типу "Іскандер-М". Унаслідок атаки було 4 вибухи.
- Ця атака стала наймасовішою за кількістю жертв. Так унаслідок обстрілу загинула 21 людина. Ще понад 70 людей зазнали поранення.
- Ворог атакував за хвилину після того, як Повітряні сили ЗСУ попередили про пуск ракети. Росія вдарила вдруге, коли на місце прибули медики та рятувальники.
- Унаслідок атаки пошкоджено інженерні комунікації газового та електропостачання. Світла не було у понад пів тисячі користувачів.