Якщо кораблі росіян підійдуть до Маріуполя, буде так, як з "Москвою", – мер міста

Кілька днів тому ЗСУ ракетами "Нептун" потопили російський крейсер "Москва". Така ж доля чекає й інші кораблі Росії, якщо вони наблизяться до берегів Маріуполя.

Про це розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко під час телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, весь світ побачив, що сталося з кораблем "Москва".

І відповідь буде така ж, якщо російські кораблі підійдуть до Маріуполя,

– заявив мер міста.

Бойченко додав, що окупанти зруйнували 90% житлових будинків у Маріуполі, з них понад 60% – це прямі влучення снарядів.

Ситуація в Маріуполі: головне

У Маріуполі ситуація погіршується з кожним днем . Росія постійно обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Маріуполь повністю зруйнований. Завод "Азовсталь" також розбомблений. Під завалами залишаються сотні людей.

. Росія постійно обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Маріуполь повністю зруйнований. Завод "Азовсталь" також розбомблений. Під завалами залишаються сотні людей. Росіяни вбили тисячі мирних жителів та завезли в місто мобільні крематорії, щоб приховати свої злочини. Володимир Зеленський наголосив, що у випадку загибелі захисників Маріуполя на перемовинах з Росією можна буде поставити крапку.

Президент також повідомляв, що Україна готова до будь-яких форматів обміну людей з Маріуполя. Зокрема, пропонували обміняти українських цивільних та військових у місті на російських полонених та навіть Медведчука. "Азов" готовий до евакуації за підтримки третьої сторони.

До слова, багато українців висувають звинувачення владі за те, що вона, мовляв, не хоче деблокувати Маріуполь. Але насправді це нелегке завдання. Олексій Арестович наголосив, що зараз звільнити місто військовим шляхом неможливо.

Відео до теми – Арестович відповів, що відбувається на "Азовсталі" у Маріуполі