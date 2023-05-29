Якщо найближчими днями ми не побачимо Лукашенка, то все дуже серйозно, – Ступак

Білоруський диктатор зробив чергову абсурдну заяву щодо ядерної безпеки. Так, в інтерв'ю Алєксандр Лукашенко закликав інші держави долучатись до так званого "союзу" Білорусі з Росією, щоб Путін поділився з ними нуклеарним арсеналом.

Утім, це старий запис, який був зроблений під час зустрічі у Москві. Після цього Лукашенко жодного разу не з'являвся на публіці. Так, від нього з'являються певні дописи у телеграмі. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Цікаво Лукашенко може бути у критичному стані: мережею вже гуляє некролог

"Якщо він не з'явиться завтра і післязавтра, це означатиме, що дійсно щось відбулося", – переконаний ексспівробітник СБУ.

Припустімо, що Лукашенко отруївся та лежить у лікарні. На думку Ступака, тепер лідери усіх пострадянських країн десять тисяч разів будуть думати, перш ніж приймати запрошення від диктатора на якийсь симпозіум чи форум. Вони розумітимуть, що путінський чай може стати для них останнім.

"Навіть якщо приїжджатимуть, казатимуть: "Ми свій чай привезли із собою і питимемо самі", – сказав Ступак.

Ексспівробітник СБУ про отруєння Лукашенка: дивіться відео

Навіщо Путіну прибирати Лукашенка

За словами Ступака, ситуація зараз абсолютно незрозуміла. Якщо навіть усе це влаштував Путін, кого йому ставити на місце Лукашенка? Одного разу замість нього з'явилися Наталія Качанова та прем'єр-міністр. Усі були здивовані, що у Білорусі ще є парламент. Але про цих персонажів майже ніхто нічого не чув.

Немає самостійних медійних фігур, які можуть дорівнювати по своїй значущості та величині Лукашенкові, не говорячи про те, щоб його перевершити,

– акцентував Іван Ступак.

Безумовно, з часом будь-яка фігура може "розкачатися". Навіть Путіна спершу називали міллю, але за декілька років ситуація змінилася. Президентська справа – не дуже важка, можна і навчитися.

"Важко сказати, навіщо це Путіну, ким він хоче замінити. Чи погодиться на це білоруський народ? Ми вже бачили у 2020 році були на межі того, щоб скинути Лукашенка. Тільки втручання росіян дозволили йому втриматися при владі. Дійсно дуже цікаво, будемо спостерігати", – підсумував Ступак.

Що відомо про стан здоров'я Лукашенка: коротко