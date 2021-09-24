Якщо Зеленський піде на другий термін, він виграє, – Кравчук

На Банковій все частіше обговорюють можливий похід Володимира Зеленського на другий термін. Сам український лідер не підтверджує, але і не спростовує інформацію.

Водночас на посаду президента може висуватись і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Про його амбіції в ефірі "Перехресного допиту" із Катериною Соляр розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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У Разумкова – "магія посади"

За її словами, у Разумкова є "магія посади". Адже його асоціюють саме з посадою, а не з якимись іншими діями.

Якщо висуватиметься Зеленський на другий термін і буде, наприклад, незалежний кандидат пан Разумков, то я абсолютно переконана, що Зеленський виграє,

– наголосила Кравчук.

Вона зауважила, що є запитання до Разумкова, зокрема щодо того, яку кар'єру він для себе бачить. "Він – молода, впізнавана людина. Плани на майбутнє якісь є", – сказала вона.

. Згідно із соціологічним дослідженням "Рейтинг", 22% українців довіряють Дмитру Разумкову. Він – другий після чинного президента України.

У спікера Ради, як зауважила нардепка, доволі високий показник довіри. Зокрема якщо порівнювати з тими, хто став депутатом 2 роки тому.

Зеленський – на другому терміні: що відомо