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      Якщо не запобігти, наступним окупованим Росією містом може стати Одеса, – генерал США

      1876 Читать новость на русском
      Бен Ходжеc, екс-командувач сухопутними військами США в Європі
      Бен Ходжеc, екс-командувач сухопутними військами США в Європі / AP

      Якщо Захід не зробить нічого з анексією Росією Криму – цілком можливо, що Одеса буде наступним окупованим містом. А протягом найближчих десяти років може початися війна з Китаєм.

      Такі думки висловив екс-командувач сухопутними військами США в Європі генерал Бен Ходжес 12 березня 2019 року в іспанському залі Празького Граду на конференції з питань безпеки. Конференцію організували з нагоди 20-річчя приєднання Чеської Республіки, Угорщини та Польщі до НАТО, як повідомили Česke Noviny. 

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      Про загрозу Росії

      За словами генерала Ходжеса, наразі найбільша поточна загроза для світу – це Росія. Росія, на його думку, поважає тільки силу. І якщо її опоненти виявляють слабкості – це автоматично провокує Росію до агресії.

      А тому НАТО повинно демонструвати Росії єдність і – силу. Особливо у Чорноморському регіоні – там Альянс, на думку генерала Ходжеса, повинен розширювати свою присутність. Адже "це регіон, де Росія вчиняє найбільшу і найсильнішу агресію".

      Якщо Захід не зробить нічого з анексією Криму – цілком можливо, що Одеса буде наступним окупованим містом. Врешті, можливо, також і Румунія,
      – заявив Ходжес.

      Варто зауважити, що з російською ж агресією штати борються доволі активно. Наприклад, крайнім кроком було прийняття Конгресом чотирьох законопроектів, спрямованих проти російської влади загалом і проти президента Володимира Путіна зокрема.

      Про можливу війну з Китаєм

      Ходжес зауважив, що з аналізу політики Китаю та висловлювань китайських комуністичних лідерів можна зробити висновок, що між США та Китаєм може бути збройний конфлікт. Тому США дуже потребує союзників у Європі, підтримки з боку Канади та Австралії.

      До слова, у 2018 році Ходжес також казав про загрозу війни з Китаєм. При цьому називав термін у 15 років (у 2019 він говорив про перспективу війни через 10 років). Тобто, на його думку, загроза війни з Китаєм стала ще ближчою і більш реальною.

      Підсумував свій виступ Ходжес такими словами: "Якщо ми будемо достатньо реалістичними, щоб оцінити ці загрози, тоді ми будемо готові зіткнутися з ними".

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      Теги: Новини України Китай Новини США Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму НАТО
      Джерело: 24 Канал
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