Японія оголосила про загрозу безпеці найвищого рівня і евакуює посольство в Україні

Ще одна країна на тлі можливого нападу Росії вирішила евакуювати співробітників свого посольства. Японія вже найближчим часом скоротить кількість своїх дипломатів до менш ніж 10.

Всіх інших громадян МЗС Японії закликає негайно покинути територію України.

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Водночас зазначається, що кілька співробітників все ж залишаться. А після евакуації посольство Японії у Києві виконуватиме лише обмежені функції. Очікується, що кількість співробітників посольства, які залишаться в країні, скоротять до менш ніж 10, включаючи посла Японії в Україні Кунінорі Мацуду.

Зауважимо, що ще наприкінці минулого тижня міністерство підвищило попередження про загрозу безпеці до найвищого 4-го рівня і закликало майже 150 громадян Японії, які зараз перебувають в Україну, негайно покинути її.

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Через можливе вторгнення Росії в Україну, про яке говорять ще з осені 2021 року, низка країн світу закликає своїх громадян утриматися від візиту до нашої держави, а тих хто зараз тут – покинути Україну чимшвидше.

Просять евакуюватися і співробітників іноземних посольств. А деякі країни вирішили перенести свої дипломатичні установи на Захід України. До прикладу, Німеччина переносить консульство з Дніпра у Львів.

Станом на неділю, 13 лютого, рекомендації виїхати з України видали 40 країн. Серед них не лише країни Європи, але й Ірак, Палестина, Ліван та ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський ще 28 січня провів зустріч із дипломатами іноземних країн. Він попросив їх залишатися в Україні та не нагнітати ситуацію на тлі загрози російського вторгнення.

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств та закликало не поширювати паніку. А у Держдепі США наголосили, що рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе.

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