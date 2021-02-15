Японія веде перемовини з Росією про повернення Курильських островів

Між двома ядерними державами поновилися переговори про територію архіпелагу Тихоокеанських островів. Де-факто Курильські острови захопив СРСР в Другій світовій війні. Але Японія зараз хоче повернути собі стратегічні території.

Уряд Японії планує продовжити переговори з Росією щодо Курильських островів. Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

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Ми повинні вирішити територіальну суперечку і підписати договір, над цим ми постійно працюємо,

— заявив генсек Като.

Нещодавно Путін заявив, що Росія прагне розвивати відносини з Японією. Проте це не має суперечити оновленій Конституції.

Генсек не прокоментував цю заяву російського президента. Натомість нагадав, що перемовини між Японією та Росією почались у 2018 році. Тоді Путін спілкувався з прем’єром країни Сіндзо Абе. Основою для діалогу стала радянсько-японська спільна декларація 1956 року.

Тоді держави були готові до підписання довгоочікуваної мирної угоди, проте договір не завізували через анексію Криму.

Деталі ситуації

У липні 2020 року Росія внесла поправки до Конституції. Одна з них стосується територіальної цілісності: новий пункт забороняє всі дії, пов’язані з відчуженням територій.

За словами Лаврова, глави МЗС Росії, умов для мирної угоди з Японією немає, проте перемовини продовжать.

У вересні 2020 року, вже після прийняття поправок до російської конституції, глави держав спілкувалися телефоном. Тоді прем’єр-міністр Японії заявив про прагнення вирішити територіальну проблему двох країн.

Варто зазначити, що напередодні прийняття Росією поправки до конституції, МЗС Японії поновило положення про повернення Курилів.

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Історія конфлікту