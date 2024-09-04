Батько вижив, бо повернувся у квартиру взяти води, – очевидці про трагедію у Львові
У будинку на Коновальця люди, яких знайшли під завалами, в момент удару перебували на сходовій клітці. Вона обвалилася разом з ними.
Загиблі жителі будинку впали разом зі сходовою кліткою. Про це, зі слів ДСНС, розповіли очевидці трагедії.
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Як вижив Ярослав Базилевич
Ярослав Базилевич, який втратив під час обстрілу всю свою сім'ю, попередньо, також перебував з дружиною та дітьми на сходовій клітці.
За словами очевидців, незадовго до удару він пішов у квартиру – це і врятувало йому життя.
Рятувальник наголосив, що це виключно зі слів місцевих жителів.
Рятувальник про атаку на Львів 4 вересня: відео з телеграм-каналів
Нагадаємо, що Ярослав втратив всю свою сім'ю – загинули його дружина Євгенія та 3 доньки: 7-річна Емілія, 18-річна Дарина та 21-річна Ярина.
Головне про атаку на Львів 4 вересня
- Зранку 4 вересня російська армія завдала по Львову ракетних ударів.
- Внаслідок обстрілу частково зруйновані будинки на вулицях Коновальця та Міхновських.
- На жаль, 7 людей загинули, серед них двоє дітей. Після завершення рятувальних робіт стало відомо про 64 постраждалих.
- Четвер, 5 вересня, у Львові оголосили Днем жалоби.