Чи обмежили союзники Україну в ударах по Росії: Зеленський дав відповідь

Володимир Зеленський поспілкувався з західними журналістами. У президента запитали, чи може Україна перемогти Росію в умовах, коли партнери з США та ЄС затримують нову військову допомогу та не дають у достатній кількості ППО.

Володимир Зеленський заявив, що Україні буде непросто вистояти без допомоги. Про це він сказав на брифінгу у Давосі.

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Що розповів президент

Зеленський назвав таку ситуацію величезним викликом.

Чи ми можемо перемогти без допомоги? Відповідь: ми маємо витримати, ми маємо вистояти,

– наголосив президент України.

Також у президента запитали, чи відчувають українські військові, що вони не можуть бити по Росії так, як хочуть. Ще у Зеленського поцікавилися, чи наклали деякі союзники обмеження на застосування своєї зброї Силами оборони.

Ми хочемо деокупувати всю нашу територію… У нас дійсно не вистачає і дронів, і снарядів. У нас є певні наші цілі, до яких ми йдемо. Отже, відверто кажучи, звичайно, підіймаються такі певні питання не про те, що ми не можемо використовувати наші спроможности, але є дефіцит,

– відповів Зеленський.

Український лідер зауважив, що він не може розкрити всіх деталей.

Що ще сказав Зеленський