Є постійна загроза, тому що у нас йде війна, – Зеленський

Володимир Зеленський вітає відведення російських військ від кордону України та з окупованого Криму. Президент України назвав деескалацію "маленькою перемогою" Києва та його союзників, однак наголосив на тому, що війна триває.
Джерело:Financial Times
В інтерв'ю виданню український лідер зазначив, що попри невеликий прогрес ситуація все ще залишається небезпечною.
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Зеленський про загрози зі сторони Росії
Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас йде війна, особливо в районі Донбасу, і російська армія, ми все це знаємо, дуже потужна сила. Вона постійно перебуває на наших кордонах,
– зазначив президент.
Він назвав війська поблизу українського кордону психологічним тиском. "Тут ми готові до неприємних сюрпризів. Ми постараємося їх уникнути. Збройні сили України дуже сильні, і ми готові запобігти будь-якій загрозі агресії", – додав Зеленський.
Водночас відведення військ Росії від українських кордонів та з території окупованого Кримського півострова глава держави назвав "маленькою перемогою" Києва та його союзників.
Російські війська під українським кордоном та у Криму: коротко
- Впродовж останнього місяця Росія масово стягувала війська та техніку біля кордонів з Україною та на територію окупованого Криму. Москва запевняла, що це "навчання" і "власна потреба переміщення".
- У Пентагоні заявляли, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- Однак 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська залишають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.
- У МЗС Україні зазначили, що дотримання Росією слова дозволить послабити напруженість. Однак українська сторона очікує підтверджень розвідки та пояснень Кремля щодо того, навіщо було стягувати ці війська.
- А вже 23 квітня російські війська і справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму.
- Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст заявив, що відведення російських військ від українських кордонів є "димовою завісою". Адже Росія залишає своє озброєння та у будь-який момент може оперативно перекинути туди й особовий склад.