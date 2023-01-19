Ракетоносії напоготові, – Гуменюк про підготовку Росією наступної атаки

Активність окупантів в акваторіях Чорного, Азовського та Каспійського морів не вщухає. Власне, існує небезпека завдання ворогом ракетних ударів. В Оперативному командуванні "Південь" зазначили, скільки суден-ракетоносіїв в морі.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону констатувала, що ігнорувати сигнали про повітряну тривогу 19 січня не варто. Хоч у морі штормить, однак це не заважає окупантам атакувати нашу державу.

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Скільки ракетоносіїв у морі

Розпочала Гуменюк з того, що погода в Україні сонячна, аби "ми краще бачили активність кораблів ворога". Проте в акваторії Чорного та Каспійського морів неспокійно – себто там штормить.

Вороже корабельне угрупування налічує 11 одиниць, 6 з яких – ракетоносії. Сумарно ракет в цьому випадку може бути 40 одиниць. Це говорить про те, що там є надводні та підводні ракетоносії. Тому ігнорувати сигнали тривоги не слід,

– сказала речниця.

Окрім того, вона відповіла, чи ускладнює шторм пуски ракет. За її словами, критичного впливу погода на ситуацію не має. Хоча в таких випадках з'являється необхідність заведення корабельного складу по пунктах базування, тому ракетна атака відкладається на певний період часу.

В Україні лунали сигнали повітряної тривоги на Водохреще

Варто сказати, що навіть таке велике релігійне свято як Водохреще не змушує ворога припинити атаки та терор цивільного населення. Станом на 13:30, 19 січня в Україні двічі лунали сигнали повітряної тривоги.

Перший раз це було близько 10:00 – тоді червоною була вся мапа повітряних тривог нашої держави. А другий раз – близько 12:40, але уже на Сході та Півдні нашої держави.

Слід зауважити, що друга повітряна тривога супроводжувалась приємними новинами про те, що в Білорусі загорівся один з двох двигунів винищувача МіГ-31К.