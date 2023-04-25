Адвокат розвінчав страхи, пов'язані з Єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили ще у 2017 році. Запустили його 28 березня 2022 року. Проте там досі немає повної бази всіх військовозобов'язаних громадян.

Адже до того часу в Україні реєстр був виключно "на папері". Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чому не варто боятись Реєстру та терміново видаляти Дію з телефону.

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Що варто знати про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників

Юрист розповів, що мета реєстру – в цифровізації ведення облікових даних військовозобов'язаних. Тобто це дозволить автоматизувати процес отримання інформації про реєстрацію проживання осіб та відомості про їхній сімейний стан чи народження дітей.

Законодавством не визначено й можливості вручення повісток онлайн, тому не потрібно лякатися і терміново видаляти мобільний застосунок Дія зі смартфона,

– розповів Владислав Юрчак.

Він пояснив, що наразі Єдиний державний реєстр призовників і військовозобов'язаних та резервістів не включає повну базу військовозобов'язаних громадян. Адже він діє відносно недавно, в той час, як з 1991 року увесь облік військовозобов'язаних осіб був тільки у паперовому вигляді.

Ба більше, юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що:

на практиці чимало громадян взагалі не перебувають, або ж ніколи не перебували на військовому обліку;

закон України не визначає механізму отримання повісток через Дію.

Тому станом на сьогодні вручення повісток в громадських місцях та блокпостах є необхідним з огляду на ситуацію на фронті та постійну потребу в ротації військовослужбовців,

– заявив пан Юрчак.

Чутки про повістки у Дії: коротко