Адвокат розвінчав страхи, пов'язані з Єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних
Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників схвалили ще у 2017 році. Запустили його 28 березня 2022 року. Проте там досі немає повної бази всіх військовозобов'язаних громадян.
Адже до того часу в Україні реєстр був виключно "на папері". Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чому не варто боятись Реєстру та терміново видаляти Дію з телефону.
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Що варто знати про Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних і призовників
Юрист розповів, що мета реєстру – в цифровізації ведення облікових даних військовозобов'язаних. Тобто це дозволить автоматизувати процес отримання інформації про реєстрацію проживання осіб та відомості про їхній сімейний стан чи народження дітей.
Законодавством не визначено й можливості вручення повісток онлайн, тому не потрібно лякатися і терміново видаляти мобільний застосунок Дія зі смартфона,
– розповів Владислав Юрчак.
Він пояснив, що наразі Єдиний державний реєстр призовників і військовозобов'язаних та резервістів не включає повну базу військовозобов'язаних громадян. Адже він діє відносно недавно, в той час, як з 1991 року увесь облік військовозобов'язаних осіб був тільки у паперовому вигляді.
Ба більше, юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів, що:
- на практиці чимало громадян взагалі не перебувають, або ж ніколи не перебували на військовому обліку;
- закон України не визначає механізму отримання повісток через Дію.
Тому станом на сьогодні вручення повісток в громадських місцях та блокпостах є необхідним з огляду на ситуацію на фронті та постійну потребу в ротації військовослужбовців,
– заявив пан Юрчак.
Чутки про повістки у Дії: коротко
- У березні військовий комісар з Харківщини Володимир Арап заявив, що нібито українцям варто чекати на повістки в Дії. У Мінцифрі відразу ж спростували його слова. Там заявили, що через Дію військовозобов'язаним не надаватимуть повістки.
- На початку квітня глава Мінцифри Михайло Федоров пояснив, що розсилати повістки через месенджери неможливо, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних і до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону.
- Згодом представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що повістки в Дії будуть, проте не в короткостроковій перспективі. За його словами, мовиться про таку опцію потенційно в майбутньому, та не на дуже короткострокову перспективу. Тобто наразі послуги немає ані в розробці, ані в планах.