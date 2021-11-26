Єрмак із радником Байдена з нацбезпеки телефоном обговорив стягування військ Росії до кордонів

Андрій Єрмак провів перемовини з Джейком Салліваном. Посадовці обговорили стягування Росією військ до українських кордонів, а також порушили питання спільної протидії країні-агресору.

Глава Офісу Президента та радник президента США з нацбезпеки поспілкувалися телефоном 26 листопада. Відповідне повідомлення оприлюднили на офіційному сайті Білого дому.

Читайте також На нашому боці, – Зеленський назвав країни, які готові підтримати Україну в разі нападу Росії

Вони обговорили спільні занепокоєння щодо поточної військової діяльності Росії біля кордонів України та жорсткої риторики щодо української держави,

– зазначили в адміністрації Джо Байдена.

Водночас співрозмовники погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості. Орім цього, Джейк Салліван підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів Америки суверенітету та територіальній цілісності України.

США попереджають Європу

Сполучені Штати попередили європейських союзників про те, що Росія може планувати вторгнення в Україну – з огляду на нарощування військ та озброєнь уздовж кордону.

Окрім цього, американська розвідка інформує, що дії країни-агресора залежатимуть від погоди. Відтак, ескалація "може статися через кілька тижнів, якщо Захід не втрутиться".

Загострення на кордоні України з Росією: що відомо

Генсек НАТО Єнс Столтенберг поінформував, що вони фіксують велике скупчення російських військ біля кордону. Оцінюючи це як можливість реалізувати потенційні агресивні дії.

За інформацією ЗМІ, Велика Британія готова направити в Україну приблизно 600 бійців сил спецпризначення. Про це заговорили на тлі побоювання щодо підготовки Росією вторгнення.

Дмитро Кулеба під час розмови телефоном з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем закликав вжити заходів для запобігання загрозі Кремля.