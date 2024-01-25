"Орбан – кістка в горлі не лише України": чи запровадить Євросоюз "санкції" проти Угорщини

Лідери Євросоюзу планують ухвалити пакет допомоги Україні на суму у 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого. Проте Віктор Орбан може знову виступити проти підтримки нашої країни. Тоді в ЄС готові вдатися до жорстких заходів проти нього.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко висловив думку 24 Каналу про те, що є й інші варіанти фінансування України, навіть якщо прем'єр Угорщини заблокує цей пакет допомоги. Позиція Орбана – не тільки щодо України – не подобається багатьом в Євросоюзі, звідси й така радикальна риторика від лідерів ЄС.

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Все одно доведеться працювати з Орбаном

Водночас Євросоюз готовий, на думку Буряченко, позбавити права консенсусу зі стратегічних та політичних питань того ж Віктора Орбана та Роберта Фіцо. Сьогодні вони виступають проти рішень ЄС, а завтра ще хтось зважиться на це.

Тоді Європейському Союзу доведеться "затикати всі дірки", домовлятись, всім роздавати гроші. Це не конструктивна політика, оскільки зараз у ЄС є куди витрачати кошти, враховуючи ухвалення рішення про безпекові пріоритети.

Хоч Орбан – кістка в горлі не лише України, а й інших країн ЄС, в подальшому його взаємовідносини з Європейським Союзом будуть переходити на конструктивні рейки. Прем'єр-міністр Угорщини також усвідомлює, що кожного разу під час ухвалювання важливих рішень, з якими він не згодний, його можуть відправляти "пити каву", причому, імовірно, навіть примусово,

– наголосив політолог.

Водночас Україна дуже потужно працює з Брюсселем, з нашими ключовими партнерами зокрема щодо санкцій проти Росії та загалом впливу на неї.

"Ми усвідомлюємо, що нам необхідно все одно працювати навіть з тими країнами, які ведуть не зовсім адекватну публічну політику щодо України – насамперед з Угорщиною та Словаччиною. Нам потрібно бути мудрішими та використовувати всі можливості для реалізації наших політичних та геополітичних завдань", – зазначив Олексій Буряченко.

Що цьому передувало