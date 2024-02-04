Допомога суттєво зросте: як Європа змінила своє ставлення до війни в Україні

Європейський Союз за останній час зміцнив свою позицію щодо підтримки України в боротьбі з Росією. На це вплинуло кілька чинників.

Зокрема, Європу насторожує можлива перемога Дональда Трампа на виборах США. Про це 24 Каналу розповів Сергій Фурса – інвестиційний банкір, пояснивши, що тоді ЄС буде змушений перейняти на себе фінансування України.

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Як ЄС може використати заморожені російські активи

Світ давно розглядає можливість конфіскувати заморожені російські активи на користь України. Цю ініціативу підтримали зокрема у Білому домі. Водночас країни все ще побоюються йти на подібний крок через можливі проблеми та юридичні наслідки.

Financial Times пишуть, що у Європи все ще є спосіб використати заморожені кошти Росії на користь України, не конфісковуючи їх. Вона може розпорядитися, щоб ці кошти були реінвестовані в українські військові облігації.

Таку історію давно обговорювали, але завжди ставала на заваді непрогнозованість отримання грошей від Росії. Гарантувати, що ці гроші надійдуть – неможливо. Тобто, коли ці облігації випускають, наприклад, Німеччина бере їх в борг та забезпечує це російськими активами. Чи платитиме Німеччина в той момент, коли Росія ще не виплатила? Бо якщо Німеччина платить в будь-якому разі, а поті намагається сама забрати у Росії гроші – це одна історія,

– пояснив Сергій Фурса.

Якщо ж умовна Німеччина платитиме залежно від того, що росіяни виплачують, тоді ніхто не купуватиме ці облігації, бо не буде гарантованого грошового потоку.

Загалом Європа вбачає у цьому ризики для своєї фінансової системи. А ось, наприклад, Німеччина боїться, що якщо подібне рішення ухвалять, то Польща зажадає репарацій за Другу світову війну. Тож їм дешевше виділити кошти з бюджету, ніж ставити себе під ризик польських репарацій.

Європа збільшує інвестування в Україну

Нагадаємо, що 1 лютого пройшов саміт ЄС, де нарешті ухвалили виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги на наступні чотири роки. Там також частково згадували про можливість конфіскації заморожених активів Росії.

На саміті зробили крок уперед, адже поглибились у темі виплат Україні відсотків, які можуть бути згенеровані на російських конфіскованих активах. Там є прогрес. Ці активи згенерували 4 мільярди євро. Теоретично на ці гроші вже можна претендувати у 2024 році, але гарантовано ця історія почнеться з 2025 року,

– зазначив інвестиційний банкір.

Ця тема особливо актуальні на тлі того, що Конгрес США досі не можуть прийняти рішення про виділення допомоги Україні.

"Європа розуміє, якщо раптом переможе Трамп, то він може змусити Європу платити, поглядаючи якраз на ці заморожені активи. У цьому напрямку просуваються, бо розуміють, що Європі, можливо, доведеться перейняти весь "чек" на себе. Зараз Європа вже більше інвестує (в Україну – 24 Канал)", – наголосив Фурса.

За останні кілька місяців ми справді спостерігали, як змінилася європейська риторика на користь України. Якщо раніше Європа не хотіла "провокувати" Росію, щоб не почалась Третя світова війна. Зараз же – кажуть про те, що Україна має перемогти, інакше почнеться Третя світова війна.

"У такий спосіб європейські уряди спілкуються з власними суспільствами, пояснюючи, чому треба збільшити підтримку України. Ми побачили, що зросте і фінансова, і військова підтримка. Цього року є зобов'язання з боку країн ЄС на 24 мільйони євро", – зауважив Фурса.

До того ж Європа може дозволити собі ці витрати, адже вони є незрівнянними з потенційними ризиками.

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