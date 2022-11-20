Грошей не буде: чому Україна може не дочекатися на фінансову допомогу від ЄС у 2023 році

ЄС продовжує підтримувати Україну у протистоянні російській агресії. Але є серед членів Євросоюзу одна країна, яка постійно вставляє палки в колеса. І мовиться про Угорщину.

Своїми думками щодо допомоги з боку ЄС, а також позиції Угорщини поділився журналіст 24 каналу Олексій Печій. Про фінансову підтримку України та опальні заяви Віктора Орбана – читайте далі.

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ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік на суму у 18 мільярдів євро та нові обмеження щодо Росії, зокрема і максимальну граничну ціну на закупівлю російської нафти. Але, всі ці плани може порушити всього одна країна-член ЄС, і це Угорщина.

Так, і прем'єр Угорщини Віктор Орбан, і низка інших угорських політиків все частіше говорять про те, що санкції проти Москви приносять більше шкоди саме Євросоюзу, а не Росії. Тож він навряд чи підтримає нові обмеження проти Кремля. Ба більше, політик вже заявляє, що блокуватиме і пакет фінансової допомоги Україні. Мовляв, йому звісно шкода, але власні інтереси вище за українські.

Тож, обговорімо, що не так з Угорщиною і чи дійсно вона може блокувати важливі для України рішення, чи це скоріше черговий торг від Орбана?

ЄС визначиться зі стелею цін на російську нафту

Тож, Європейський Союз розраховує завершити розробку своїх нормативних актів до запровадження плану "G7" про обмеження ціни на російську нафту з 5 грудня. Про це заявляє єврокомісарка з питань енергетичної політики Кадрі Сімсон. Вона запевняє, що тоді ж з 5 грудня, ЄС зупинить купівлю російської нафти, за винятком кількох країн, зокрема Угорщини.

І тут є гарні новини щодо цього, адже за даними Bloomberg, країни Великої Сімки у наступну середу мають намір оголосити, на якому рівні вони встановлять верхню межу ціни на російську нафту. Тобто, для ЄС залишається лише один крок до цього рішення.

Очікується, що адміністрація Байдена в приватному порядку поділиться запропонованою ціною перед зустріччю послів Європейського Союзу, запланованою на 23 листопада. Якщо посли ЄС підтримають цю пропозицію, планується оголосити про введення ліміту того ж вечора. Ліміт, який має бути підтриманий G7 і ЄС, заборонить компаніям здійснювати перевезення і надавати послуги – страхування, брокерські послуги та фінансову допомогу, – необхідні для транспортування російської нафти в будь-яку точку світу. Винятком може бути продукція, яка продаватиметься нижче узгодженого порогового рівня.

Російський план з нафти повинен набрати чинності після 5 грудня. Але США і Британія заявили, що їх компанії отримають пільговий період для розвантаження вантажів до 19 січня. ЄС ще не сказав, чи буде він віддзеркалювати це положення. Та, зрештою, схоже, що це рішення вже остаточне і потребує лише окремих уточнень.

Угорщина не підтримає нові санкції проти Росії

Втім, щодо нових санкцій проти Росії, то тут точно виникатимуть дедалі більші проблеми, адже Угорщина послідовно запевняє, що обмеження проти Кремля шкодять ЄС. Наприклад, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав недієвими антиросійські санкції Європейського Союзу. Мовляв, російська економіка встояла під натиском, а от європейська значно постраждала. А далі він запропонував просто "геніальне" рішення, він закликав піти у відставку лідерів країн ЄС, які виступали за обмеження.

І це не просто поодинокий заклик угорського міністра. Вся нинішня угорська політика будується навколо цього. Наприклад, ще з часів виборів по всій Угорщині висять рекламні плакати із зображенням бомби, на якій написано "санкції". І ці плакати промовисто говорять: "Брюссельські санкції знищують нас".

Тобто політика Орбана цілком побудована на риториці того, що санкції – це завжди погано. Угорці вам прямо скажуть – напис на плакаті – це натяк на санкції Європейського Союзу проти Росії через її війну проти України. За будь-якої нагоди, Орбан запевняє, що, цитую: "Уся Європа потерпає від санкцій Брюсселя". Мовляв, саме через брюссельські санкції ціни на енергоносії підскочили по всій Європі. І виступаючи проти санкцій, Орбан завжди апелює до національних інтересів Угорщини.

Також від його уряду безупинно лунають заклики, що повинна "припинитися" війна в сусідній Україні. Але офіційний Будапешт, обурюючись війною, не закликає Росію припинити вторгнення і забрати війська. На тлі закликів до миру, угорські посадовці радо їздять до Москви, заявляючи, що попри війну готові до співпраці з Росією.

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Весь світ ізолює Іран, а Угорщина – підтримує

Ба більше, днями відбулося те, що мене особисто шокувало. Наразі увесь цивілізований світ посилює санкції проти Ірану, адже він і раніше був визнаний країною-спонсором тероризму. А зараз, коли доведено постачання Росії безпілотників, якими б'ють по українцях, його ізоляція поглиблюється. До того, ж режим аятола безжально намагається заглушити голос протесту, який триває в країні з вересня.

Але, все це взагалі не зупиняє міністра закордонних справ Угорщини. Він не просто приймає у себе в Будапешті міністра економіки Ірану Сейєда Ехсана Хандузі. Він ще й обіцяє йому поглиблення економічних відносин між двома країнами.

Тобто, поки Іран постачає Росії безпілотники та готує до передачі ракети, які нищать нашу енергосистему, поки ЄС запроваджує санкції проти Тегерану, Угорщина пропонує з іранцями товаришувати та інтегрувати їх у світову економіку. Але на цьому "зашквари" угорців не закінчуються.

Україна може не отримати допомогу від ЄС

9 листопада Європейська комісія представила пропозицію про надання Україні у 2023 році пакету макрофінансової допомоги у розмірі 18 мільярдів євро. Це дозволить Україні не впасти у рецесію. Адже за прогнозами фінансистів, дефіцит бюджету України наступного року перевищить 40 мільярдів доларів. Тож, 18 з них обіцяє покрити ЄС, таку ж суму – США і решту інші партнери.

І от в ЄС були довгі дебати, щодо того, як саме виділяти ці кошти. Втім, Угорщина заявила міністрам фінансів країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро. Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що така допомога Україні не в інтересах Угорщини, і вона скоріше зашкодить угорцям, а тому він проти. Раніше таку ж позицію озвучив і очільник угорського МЗС Петер Сіярто.

І вся проблема в тому, що щоб цей механізм допомоги Україні працював, Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства. Вони дозволять надати Україні перші кошти з нового пакета. А для цього потрібна згода усіх 27 країн ЄС. І от знову Угорщина проти.

Таку позицію Угорщини вже розкритикувала міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок. Вона заявила, що це, щонайменше, цинічно на тлі наближення важкої для України зими.

І тут якраз і розкривається цинічність уряду Орбана. Виступаючи на конференції в Будапешті, він вкотре підкреслив, що Угорщина не підтримає план Європейського Союзу з надання Україні макрофінансової допомоги на 2023 рік. Орбан каже, що хоча його країна засуджує російську агресію і підтримує український народ, він не бажає ставити інтереси України вище інтересів Угорщини. Тобто класична схема, яку Орбан використовує постійно.

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Орбан взяв Брюссель у заручники

Втім, далі Орбан запропонував альтернативу плану допомоги ЄС. Він рекомендує 27 членам ЄС визначити, скільки вони особисто готові надати Україні, і розподілити суму "пропорційно і справедливо" між собою, не беручи спільно кредити для здійснення платежів. Орбан каже, що Угорщина буде готова надати Україні близько 150 мільйонів євро з власного бюджету в кредит. Це, на його думку, оптимальна сума, яка не завдасть принципової шкоди національним інтересам Угорщини.

Але насправді Орбан, як завжди, просто веде свою цинічну гру. Видання Politico напередодні вийшло із красномовним заголовком: "Дипломатія заручників: Будапешт шантажує Брюссель".

Так от, європейські дипломати в один голос запевняють – Віктор Орбан взяв ЄС у заручники, фактично вимагаючи мільярди з бюджету Євросоюзу для Угорщини в обмін на зняття вето на все: від допомоги Україні до глобальної угоди щодо корпоративного податку.

Ці мільярди, за словами угорського лідера, – кошти ЄС, на які його країна заслуговує як член Євросоюзу. Але Брюссель утримував їх через занепокоєння з приводу поступового знищення Будапештом демократичних цінностей, наполягаючи на тому, щоб Угорщина спочатку зробила низку змін, наприклад, відновила верховенство права.

Але, тут якраз і криється вся небезпека: європейські дипломати прямо говорять – Орбан поставив "мат" Євросоюзу. Єврокомісія хоче, щоб уряд Орбана зміцнив незалежність судової системи та покращив зусилля з боротьби з корупцією. Тож вона намагається добитися поступок, заморозивши 5,8 мільярда євро готівки для Будапешта по програмі з відновлення після пандемії COVID-19.

Окрім того, Єврокомісія погрожує цього року не виділити Угорщині ще 7,5 мільярда євро регулярного платежу з бюджету ЄС, якщо країна не повернеться до демократії. Але, дуже схоже, що Орбан просто знайшов ту саму лазівку – він цинічно відмовляється щось змінювати в Угорщині та вимагає гроші від ЄС в обмін на свою згоду підтримати рішення про виділення грошей Україні.

І от тепер євродипломати говорять, що у рамках політичного компромісу ЄС може розморозити принаймні 7,5 мільярдів євро для Угорщини. Але за умови, що остання пообіцяє запровадити реформи. Хоча антикорупційні активісти відверто запевняють, що Орбан не буде боротися з корупцією.

І це вже спричиняє великі проблеми для Єврокомісії, адже гроші Україні вже обіцяні та потрібні ще вчора. Отже, нібито і треба йти на компроміс, але з іншого боку – у Європарламенті чітко вже заявляють, цитую: "Якщо Комісія віддасть гроші Віктору Орбану, Урсула фон дер Ляєн буде особисто відповідальна за перетворення Угорщини на болото корупції".

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