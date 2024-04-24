У ЄС відреагували на обмеження консульських послуг для українських чоловіків за кордоном
Україна тимчасово призупинила більшість консульських послуг для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. У Євросоюзі відповіли на запитання, як це вплине на дії європейських урядів щодо переселенців та мігрантів з України.
Речниця Єврокомісії з питань міграції Аніта Хіппер заявила, що Євросоюз продовжить надавати тимчасовий захист для українців, незалежно від їхньої статі чи статусу, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Директива ЄС про тимчасовий захист продовжить працювати
За словами Хіппер, Директива ЄС про тимчасовий захист продовжує функціонувати.
Ми не проводимо розмежування між статтю або статусом військовозобов'язаного,
– сказала вона.
Водночас речник Єврокомісії Ерік Мамер додав, що наразі в ЄК не коментують заходів, що вживає український уряд. Єдине, що може зробити європейське відомство зі свого боку – це пояснити, яка зараз ситуація з українцями на території Євросоюзу.
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Що передувало
- 23 квітня МЗС України наказало дипломатичним відомствам призупинити консульські послуги для чоловіків у віці від 18 до 60 років за кордоном.
- Відповідна норма діятиме тимчасово – до роз'яснення нового закону про мобілізацію.
- Наразі військовозобов'язані громадяни мають змогу лише оформити посвідчення особи на повернення в Україну.
- Також українські консульства продовжать надавати чоловікам за кордоном допомогу в повному обсязі у разі надзвичайних ситуацій, до прикладу ДТП, затримання, стихійні лиха тощо.
- Крім цього, обмеження не стосуються ситуацій, коли отримувачем консульських послуг є не військовозобов'язаний чоловік, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Тобто чоловік зможе оформити для дитини паспорт для виїзду за кордон, зареєструвати набуття дитиною громадянства України за народженням, зареєструвати народження дитини тощо.
- Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що скоро відомство надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для військовозобов'язаних чоловіків. Це відбудеться ближче до дати набуття чинності нового закону про мобілізацію, а саме до 18 травня.