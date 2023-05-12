Знає, що на нього спишуть провали, – Подоляк про мету гри Пригожина у Бахмуті

Євгєній Пригожин своїми резонансними заявами-претензіями до військового керівництва Росії намагається просто змістити фокус зі своїх невдач. Усіма засобами він хоче скинути з себе відповідальність за провал у Бахмуті.

У Євгєнія Пригожина більше немає тієї впливовості, що була на початку повномасштабного вторгнення. Ймовірно, йому не вдасться виправдати свої невдачі та списати усе на міноборони Росії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Впливовість "Вагнера" до війни в Україні

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин облаяв, здається, уже все військово-політичне керівництво Росії. Претензії у нього були навіть до Владіміра Путіна. Насправді ж усі заяви Пригожина про "снарядний голод", недолугість регулярної російської армії та інші спрямовані на виправдання самого себе.

Пригожин частково програв фундаментальний конфлікт з військовим керівництвом Росії. Він був практично монополістом в чутливій для росіян сфері – приватній військовій компанії. Через "Вагнера" вирішувались питання контролю над урядами в тих же африканських країнах. Це було держзамовлення,

– зауважив Михайло Подоляк.

Річ у тім, що сама Росія не могла прямо втручатись у ті чи інші внутрішні конфлікти інших країн. Зокрема, контролювати сировинні родовища чи навіть контролювати уряди. Цю функцію і виконувало угрупування "Вагнера". Ймовірно, непрямо вони отримували бюджетні кошти та зброю в обсязі, яка була потрібна. Крім того, могли брати поповнення там, де того хотіли.

"В березні 2022 року Пригожин прийшов на війну для того, щоб зафіксувати свій статус людини, яка впливова у військовій справі. Зробити собі з військового, який виконує певні завдання, політичну кар'єру. Вони тоді поводили себе агресивно в інформаційному просторі та на полі бою", – зазначив радник голови ОП.

Перші пів року на фронті, ПВК "Вагнера" заявляло, що крім них узагалі ніхто не воює. Але вони швиденько "впораються" із ЗСУ та "дійдуть до Києва". Паралельно із цим Пригожин збирав навколо себе "ультрапатріотичну" спільноту в Росії. Фактично, готував собі політичну кар'єру.

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Усі провали спишуть на "Вагнера"

Станом на сьогодні, Євгєнія Пригожина позбавили доступу до ресурсу. Мовиться не лише про боєприпаси, але й про мобілізаційний ресурс. Тепер цим займається міноборони Росії – збирає ув'язнених і контрактує під особисті ПВК. Щобільше, переманюють до себе і самих вагнерівців.

Пригожину не дають можливості вийти з Бахмута на передислокацію. Його оточили з усіх сторін і говорять: "Або ти там вмираєш практично, або спробуєш вийти й ми вважатимемо тебе зрадником і пристрелимо",

– наголосив Подоляк.

Він додав, що інформаційно Пригожин поступово виглядає достатньо потужно для ультрарадикального крила російської політики, яке десакралізує Путіна. Крім того, усі ці "ультрапатріоти" не хочуть самі воювати. Вони хочуть сидіти вдома та закликати вбити якомога більше українців.

"На базі цього вони були спочатку закохані у Путіна, а зараз дуже розчаровані у ньому. Вони дискредитують Путіна на внутрішньому просторі найбільше, і Пригожин для них є "неоіконою", – пояснив радник голови ОП.

Втім зараз Пригожин розуміє, що такого потенціалу, який він мав пів року тому, вже не існує. "Кухар Путіна" також опосередковано розуміє, що в будь-якому випадку на нього спишуть провали, а міноборони знов-таки вийде сухим із води. Це те, чого він якраз і не хоче допускати.

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