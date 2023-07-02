Просто так з гри не вийде: чому Путіну треба боятися свого "колишнього кухаря"

Заколот Євгєній Пригожина, який тривав добу, закінчився безрезультатно. Утім, він яскраво продемонстрував слабкість і головні прогалини путінського режиму. Тепер ватажок вагнерівців може бути головним конкурентом Путіна у боротьбі за владу.

Про це 24 Каналу розповів представник політичного крила легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Він пояснив загрозу для кремлівського диктатора з боку Пригожина.

Дивіться також Новий президент Росії: хто може скинути Путіна

Пригожин буде у грі

Євгєній Пригожин зупинився усього за 200 кілометрів від Москви. Пройдений шлях і мінімальний спротив може свідчити про те, що за ним й дійсно стоять якісь впливові сили. Наразі вони можуть складати головну загрозу Путіну і бункерний очільник з усіх сил намагатиметься знайти нелояльних, щоб їх зупинити.

"Це не значить, що завтра, коли трон під Путіним розхитається, Пригожин не наважиться зіграти свою гру чи сили, які за ним. Поки він живий, поки у нього є вірні солдати для Путіна загроза не припинилася", – пояснив Барановський.

Тепер Путіну варто бути дуже уважним з Пригожиним. Він цілком реально може забрати посаду у бункерного очільника.

Він просто так з гри не вийде. Розглядаємо його як головного конкурента за владу після Путіна. Не силовиків, які дивитимуться чия візьме. Пригожин дивитися не буде. У будь-який момент він буде готовий вступити в якийсь бій,

– припустив представник "Свободи Росії".

Олексій Барановський щодо загрози Путіну від Пригожина: дивитись відео

Вагнерівців не позбудуться

Щодо самих найманців ПВК "Вагнера", Олексій Барановський зазначає: наразі вони можуть піти у тінь. Можливо, закріпляться у Білорусі чи виїдуть до Африки і там пересидять. Але позбутися їх вже неможливо.

"Це явище, як джин із пляшки, якого назад загнати неможливо", – додав він.

Євгєній Пригожин і загроза Путіну: останні новини

Нагадаємо, увечері 23 червня Євгєній Пригожин заявив про начебто удар російських військ по тиловим позиціям його найманців. Він оголосив боротьбу з військовим керівництвом Росії і вирушив на Москву. Колишньому "кухарю Путіна" ймовірно вдалося захопити деякі об'єкти у Ростовській та Воронезькій областях. Утім, за 200 кілометрів до російської столиці він зупинився. Де наразі перебуває Пригожин – достеменно не відомо. Можливо, у Білорусі, як було зазначено у попередніх "домовленостях".