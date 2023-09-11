Може бути живим і здоровим: чому історія з Пригожиним закінчиться ще не скоро
Євгеній Пригожин загинув в авіакатастрофі у Росії 23 серпня. Утім є багато робочих версій, кожна з яких має велику кількість аргументів щодо того, що глава ПВК "Вагнера" як живий, так і мертвий.
Про це 24 Каналу розказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ватажок вагнерівців, що Путін зробили усе так, що нині нічого незрозуміло. Зазначимо, що літак "кухаря Путіна" впав у Тверській області.
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Загибель ватажка найманців була б дуже вигідною Владіміру Путіну, адже під час спроби заколоту Пригожина російський диктатор показав свою слабкість та втік з Москви.
При цьому, "заколот" глави ПВК "Вагнера" показав те, що бункерного діда ніхто не вийшов захищати. Ані жодна людина самостійно, ані партія "Єдина Росія", ані армія з ФСБ. Путін не наважився нічого зробити ані з ПВК "Вагнера", ані з Пригожиним. Так виникла історія з літаком, який впав.
І живий, і мертвий одночасно
Досі незрозуміло, хто там розбився і чи розбився справжній Пригожин, чи несправжній. Пригожин став "котом Шредінгера", який одночасно і живий, і мертвий,
– переконаний Жирнов.
Так, вважає колишній співробітник КДБ, доки ніхто не покаже тіло ватажка найманців чи він сам десь раптово живим не з'явиться, незрозуміло – чи загинув він.
Зокрема, існує версія, що Пригожин буцімто живий та здоровий. Мовляв, він має домовленість із російським диктатором, що вони розіграють комедію з його "ліквідацією". А сам глава ПВК "Вагнера" нібито зникне та буде жити у Венесуелі доти, доки не настане час повернутися до Росії.
Чи живий, чи мертвий Пригожин: дивіться відео
Як чорт з табакерки
Сергій Жирнов додав, що за кілька днів до смерті Пригожина у мережі оприлюднили відео, де ватажок найманців сказав про те, що він буцімто в Африці. Згодом, за день після поховання глави ПВК "Вагнера" з'явилося друге відео.
На ньому "кухар Путіна" їде в машині та говорить про те, що "друга половина серпня 2023 року". Він зауважив, що є люди, які спекулюють щодо його смерті. Мовляв, щоби вони не раділи, адже він "живий та здоровий в Африці".
Колишній співробітник Служби зовнішньої розвідки Росії вважає, що історію з Євгенієм Пригожиним обговорюватимуть ще дуже довго. Мертвий глава ПВК "Вагнера", зник чи навіть живий – він все одно матиме велику політичну роль проти Путіна.
Якщо десь потенційно є живий Пригожин, він може у будь-який момент раптово з'явитися як чорт з табакерки й сказати: "Ку-ку, ось я. Володю, нумо йди, будемо з'ясовувати відносини". Це дуже неприємна річ для Путіна,
– наголосив Сергій Жирнов.
Загибель Пригожина: головне
- Літак Євгенія Пригожина розбився 23 серпня у Росії. На його борту було 10 людей. Російські пропагандисти заявили, що тіло глави ПВК "Вагнера" буцімто упізнали. Літак могли збити або із С-300, або він впав через бомбу, яку заклали всередині.
- Ватажка найманців поховали 29 серпня у Санкт-Петербурзі. Поховання відбулося без почестей та таємно.
- В українській розвідці щодо загибелі Пригожина заявляють, що не всі питання закриті. Там зауважили, що треба зачекати ще деякий час. Водночас у ГУР МО підтверджують смерть Дмітрія Уткіна, який був заступником глави ПВК "Вагнера".