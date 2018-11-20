"Євробляхери" перекрили ще одну важливу трасу
Близько двох сотень автомобілів на номерах іноземної реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі, в районі КПП "Дачне" в Одесі.
Про це повідомляє "Думская".
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Учасники акції заблокували по дві смуги в кожному напрямку. Мітингувальники вимагають накласти вето на законопроекти №8487 і №8488.
Власники автомобілів на іноземній реєстрації перекрили ще одну трасу/ Джерело: Думская
Згідно з цими законами, при вартості автомобілів в 3 тисяч євро ми повинні платити за розмитнення 3-4 тисячі євро. Це багато ,
– сказав один з власників автомобілів з єврономерами.
Учасники мітингу заявляють, що їхня акція – безстрокова і триватиме до виконання вимог.
Дивіться відео як мітингувальники перекрили дорогу в Одесі
Нагадаємо, що 24 канал повідомляв, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією анонсували нову масштабну акцію протесту по всій Україні. Організатори запевняють, що акцію проведуть у кожній області України. Акцент при цьому робиться на будівлі Адміністрації Президента та Верховної Ради у Києві.
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