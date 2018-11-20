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      "Євробляхери" перекрили ще одну важливу трасу

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      "Євробляхери" перекрили рух по Київській трасі, в районі КПП "Дачне" в Одесі
      "Євробляхери" перекрили рух по Київській трасі, в районі КПП "Дачне" в Одесі / politeka.net/ua/

      Близько двох сотень автомобілів на номерах іноземної реєстрації частково перекрили рух по Київській трасі, в районі КПП "Дачне" в Одесі.

      Про це повідомляє "Думская".

      Читайте також: У Києві під Радою "євробляхери" влаштували акцію

      Учасники акції заблокували по дві смуги в кожному напрямку. Мітингувальники вимагають накласти вето на законопроекти №8487 і №8488.

      євробляхери мітин одеса київ протест
      Власники автомобілів на іноземній реєстрації перекрили ще одну трасу/ Джерело: Думская

      Згідно з цими законами, при вартості автомобілів в 3 тисяч євро ми повинні платити за розмитнення 3-4 тисячі євро. Це багато ,
      – сказав один з власників автомобілів з єврономерами.

      Учасники мітингу заявляють, що їхня акція – безстрокова і триватиме до виконання вимог.

      Дивіться відео як мітингувальники перекрили дорогу в Одесі

      Нагадаємо, що 24 канал повідомляв, що власники автомобілів з іноземною реєстрацією анонсували нову масштабну акцію протесту по всій Україні. Організатори запевняють, що акцію проведуть у кожній області України. Акцент при цьому робиться на будівлі Адміністрації Президента та Верховної Ради у Києві.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

      Протести "євробляхерів": хроніка подій
      Теги: Новини України Авто на єврономерах Новини Києва Гроші Новини Одеси протести Законодавство
      Джерело: 24 Канал
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