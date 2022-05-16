Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України в ЄС 8 або 15 червня, – журналіст

Європейська комісія представить свій висновок щодо заявки на вступ до ЄС України, Молдови та Грузія вже за місяць. Це відбудеться 8 або 15 червня.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк у соцмережі.

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За його словами, країни-члени ЄС вважають, що статус "потенційного кандидата" для України є більш вірогідним і прийнятним.

"Це поміщає Україну в один "кошик" із Боснією та Косово", – написав він.

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Боснія і Герцеговина та Косово раніше подали заявку на вступ в ЄС та наразі вважаються потенційними кандидатами. Окрім того, після початку повномасштабного російського вторгнення слідом за Україною заявку на членство в ЄС подали також Грузія та Молдова.