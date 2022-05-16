Єврокомісія надасть висновок щодо заявки України в ЄС 8 або 15 червня, – журналіст
16 травня 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:твіттер Рікарда Йозвяка
Європейська комісія представить свій висновок щодо заявки на вступ до ЄС України, Молдови та Грузія вже за місяць. Це відбудеться 8 або 15 червня.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк у соцмережі.
До теми Нехай не сують носа, – у МЗС відреагували на погрози Росії через вступ України в ЄС
За його словами, країни-члени ЄС вважають, що статус "потенційного кандидата" для України є більш вірогідним і прийнятним.
"Це поміщає Україну в один "кошик" із Боснією та Косово", – написав він.Довідка! Боснія і Герцеговина та Косово раніше подали заявку на вступ в ЄС та наразі вважаються потенційними кандидатами. Окрім того, після початку повномасштабного російського вторгнення слідом за Україною заявку на членство в ЄС подали також Грузія та Молдова.
Курс України в ЄС: коротко про головне
- Президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Досить швидко Європарламент схвалив заявку Києва.
- У середині квітня Україна заповнила першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня президент Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника. Очікується, що в червні Україна отримає статус кандидата на членство в Євросоюзі.
- 15 травня Володимир Зеленський зазначив, що завдання України – це статус кандидата в члени Євросоюзу, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою.
- Проте тепер Росія погрожує нашій державі за курс до ЄС. У Кремлі бачать у цьому загрозу, як і прагнення України бути членом НАТО. Відтак у МЗС Росії заявили, що вступ України до ЄС призведе до краху Євросоюзу.
- Про те, що Москва проти членства України в ЄС, також заявляв заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський. В Офісі Президента відповіли російському політику та заявили, що думка Росії нікого не хвилює.
- Схожі погрози від Росії посипалися на адресу Швеції та Фінляндії, які планують стати членами НАТО. Також Москва пригрозила "денацифікувати" Польщу вслід за Україною.
Відео до теми – Зеленський назвав строки вступу України до ЄС