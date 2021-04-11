Москву мають покарати: в Європарламенті вимагають посилити санкції проти Росії

Європа та США повинні посилити санкції проти Росії. Як сказав голова Європейської народної партії в Європарламенті Манфред Вебер, Кремль мають покарати за двома справами.

За словами Вебера, мовиться про участь Росії в ескалації конфлікту на Донбасі та погіршення здоров'я Олексія Навального.

Важливо Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Політик констатував, що Росія повернулася до курсу ведення небезпечних провокацій на Донбасі, а переміщення військ до кордону України – це випробування для Заходу.

Час дозованих санкцій у такому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT мають стати реальними варіантами в разі ескалації,

– заявив Вебер.

Зауважимо, що вже чимало європейських країн та навіть США висловили стурбованість через агресивні дії Росії поблизу кордонів України. Через загострення конфлікту на Донбасі глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з іноземними колегами. Вони заявили, що Україна не залишиться наодинці.

Що варто знати про загострення на Донбасі

Росія вже протягом кількох днів "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.

на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною. Крім того, українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму. Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.

знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій. А 9 квітня очевидці зафільмували величезну колонну військової техніки Росії в районі аеродрому Тирасполь, що у Придністров'ї. Звідти до кордону з Україною всього 13 кілометрів.

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Реакція світу на ескалацію на Донбасі