Євросоюз продовжив санкції проти влади Білорусі до 2022 року

25 лютого 2021 , 21:10
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У четвер, 25 лютого, Євросоюз продовжив санкції проти влади Білорусі щонайменше до 28 лютого 2022 року. Вони поширюються на 88 чиновників та посадовців.

Джерело:

European Council

Серед них також є самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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Усі люди із санкційного списку є причетними до репресій, залякування протестувальників, опозиційних політиків і журналістів.

Що відбувається у Білорусі

  • Світлана Тихановська заявила, що наразі формується враження, нібито білоруська опозиція програла. Водночас Тихановська сподівається: протести у країні продовжаться. Можливо, це станеться вже навесні.
  • Водночас режим Лукашенка продовжує своє свавілля. Українські політики Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко заявили, що ситуація у Білорусі – це репресії.
  • У країні продовжують засуджувати навіть неповнолітніх. Зокрема, 16-річного Микиту Золотарьова засудили до 5 років колонії.
  • Окрім того, у Білорусі продовжують судити журналістів. Катерину Андрєєву та Дар'ю Чульцову засудили до 2 років ув'язнення за стрім з протестів у центрі Мінська.
  • Нові звинувачення також висунули лідерам опозиції Марії Колесніковій і Максиму Знаку. Їм інкримінують захоплення державної влади неконституційним шляхом та створення екстремістського формування.