Ймовірність велика, – Жорін про "переведення" командирів захисників Маріуполя в Москву

Російські медіаресурси активно поширюють інформацію про те, що командирів оборонців Маріуполя перевезли у московське СІЗО Лефьортово. Офіційно таку інформацію у полку не підтверджують, принаймні поки що.

Про це ексклюзивно 24 каналу розповів колишній командир полку Максим Жорін. Він також зазначив, що за різними внутрішніми джерелами інформації, все ж така ймовірність є і вона висока.

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За нашими даними ще із кількох джерел – це може бути правдою. Не йде мова про те, що це на 100% так, але ймовірність велика,

– зазначає Жорін.

"Проте поки що, ми не можемо з впевненістю про це сказати. На мою думку, це дійсно так, більше того – я гадав, що це трапиться раніше, враховуючи ставлення до наших бійців з боку російської пропаганди", – додає колишній командир полку.

З різних джерел інформація про депортацію командирів надходить, але офіційного підтвердження у нас немає, як і нема підтвердження з боку Росії, додає він.

Кого могли вивезти на територію Росії

керівники полку, яких російська пропаганда зробила максимально медійними;

керівництво морської піхоти.

Що відомо про нібито вивезення оборонців Маріуполя до Москви

Російські пропагандистські медіа почали поширювати інформацію про те, що керівників оборонців Маріуполя перемістили до Москви у сумнозвісне СІЗО "Лєфьортово".

Зазначимо, що саме у цьому СІЗО, як правило, утримують політичних в'язнів. Свого часу, там перебував і український кінорежисер та політичний в'язень Олег Сенцов.

Героїчна оборона "Азовсталі" – головне

Майже 3 місяці захисники Маріуполя утримували свої позиції в повному оточенні військ Росії. За цей час їм вдалося знищити орієнтовно 6 тисяч окупантів.

Водночас загарбники завдавали по позиціях наших захисників на "Азовсталі" по кілька десятків ударів на добу, використовуючи авіацію, танки та важку артилерію.

Українська влада повідомляла, що евакуація з території заводу цивільних закінчилася 7 травня. А операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську.

Зараз в Росії перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з "Азовсталі". Всі вони стали "публічними полоненими", тож країні-агресорці невигідно застосовувати тортури проти наших захисників. Про це заявив Володимир Зеленський.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі" підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.

Україна має інформацію щодо умов утримання українських захисників Маріуполя, яких евакуювали з "Азовсталі". Однак розголошувати деталі українська влада не може.

Чи спавді командирів полку могли вивезти до Росії: дивіться відео