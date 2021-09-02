Його реально бояться, – Веніславський сказав, коли ухвалять закон про олігархів

Попри сезон відпусток, порівняльна таблиця, пов'язана із законом про олігархів, майже завершена. У комітеті планують розглянути всі правки.

Про це в ефірі програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі сказав депутат від "Слуги народу" і представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський. За його словами, надійшло понад 1 300 правок.

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Веніславський: Закон про олігархів намагаються саботувати

Він впевнений, що намагається саботування самого процесу боротьби з олігархами.

Попри пафосні заяви, що закон нічого не несе, його реально бояться і намагаються саботувати. Але я переконаний, що ми його ухвалимо,

– наголосив Веніславський.

Він відзначив, що якщо подивитись на зміст правок, то там просто переставлені слова або пунктуаційні знаки.

Коли ухвалять закон

Майже 60% українців не вірять , що закон про олігархів не буде дієвим.

Це, як зазначив представник президента у КСУ, сумнозвісний поправочний спам. Протидіяти йому намагаються різні політичні сили. Попри це, Веніславський впевнений, що закон ухвалять вже восени 2021 року.

Закон про олігархів: що відомо