Трагедія сталася 19 жовтня. Наразі розшукують батьків загиблої дівчини. У мережі публікують відео з місця аварії.
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Дівчина йшла в навушниках
На залізничному перегоні Люботин – Нова Баварія у селищі Пісочині потяг сполученням Львів – Бахмут збив дівчину.
За даними місцевих телеграм-каналів, дівчина переходила залізничні колії в навушниках.
Потяг збив дівчину в навушниках: відео з телеграму "ТРУХА"
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Наразі поліцейські оглядають місце трагедії. Усі обставини й причину трагедії з'ясовують.