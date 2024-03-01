Сьогодні на черговому засіданні в Європарламенті депутати знову говорили про потребу пришвидшити допомогу Україні. Із закликом надати нашій державі зброю виступила й колишня глава Міноборони Литви Раса Юкнявічене, відома своїм "радикальним" ставленням до російського диктатора.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу литовська євродепутатка від ЄНП, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене розповіла про своє ставлення до Путіна.

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"Для мене Путін – це диявол"

Колись ще на весні 2023 року Юкнявічене дала інтерв'ю, в якому заявила, що бажає смерті очільнику Кремля.

Тоді євродепутатка сказала, що інакше нормальна людина до нього ставитися не може. Юкнявічене додала, що Путін для неї – диявол, Гітлер і Сталін в одному обличчі.

Я хочу, щоб він скоріше помер, щоб його вбили. Це звучить жорстоко. Я говорю як католик, віруюча людина, але все-таки це говорю; бо для мене він диявол. Це Гітлер та Сталін в одному обличчі,

– говорила дипломатка.

Ексглава міноборони Литви зазначила, що російський диктатор заслуговує на страту. На її думку, він повинен померти або у в'язниці, або якоюсь іншою смертю.

Тоді інтерв'юер відзначив, що відповідь Юкнявічене занадто емоційна.

Перед очима Буча, перед очима у мене всі ці страждання. І коли ви запитали про Путіна… усі ці тисячі людей, які щодня страждають. Як по-іншому ставитися?,

– сказала політик.

Нічого не змінилося

Тепер у розмові із журналісткою 24 Каналу Юкнявічене зазначила, що її ставлення до Путіна не змінилося. Вона досі бажає йому смерті.

Я можу повторювати це щодня,

– наголосила євродепутатка.

Путін знову виліз з бункера і почав погрожувати