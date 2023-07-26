Надто розслабилися: чому нардепи від "Слуги народу" часто потрапляють у скандали
Нещодавно нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова помітили на Мальдівах, через що розгорівся скандал. Він написав заяву про складання повноважень. Антикорупційним органам потрібно розібратися, чи мав депутат "чисті" доходи для такої подорожі.
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. За його словами, також є питання до Арістова з точки зору моралі, бо під час війни політики не можуть собі дозволяти такий відпочинок.
До теми Арістов написав заяву про складання повноважень нардепа
"Це питання антикорупційних органів. Конкретний факт, який можна розслідувати. Треба розібратися, чи дійсно є реальні "чисті" доходи для такої подорожі. Якщо він бізнесмен та гроші у нього були, то нема питань. Є лише моральна проблема", – вважає політолог.
"Політики розслабились"
Фесенко зазначив, що зараз багато політиків забули про війну, живуть спокійне життя та дозволяють собі такий відпочинок. Однак війна створює багато обмежень, насамперед – моральних.
Думаю, що значна частина депутатів, особливо з фракції "Слуга народу", вже розуміють, що не будуть у наступному парламенті, навіть у виборчому списку. Тому вони розслабились та дозволяють собі речі, які професійний політик, особливо під час війни, дозволити не може,
– сказав він.
Вперше така ситуація виникла у січні 2023 року, коли звільнили заступника генпрокурора Олексія Симоненка. Він відпочивав у Марбельї, що в Іспанії.Зверніть увагу! Народні обранці від партії "Слуга народу" далеко не вперше потрапляють у скандал. Нещодавно депутатка від цієї політсили Людмила Марченко разом зі своєю помічницею отримали підозри від НАБУ та САП за корупційну схему, яка дозволяла військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон.
Фесенко про скандал з Арістовим: дивіться відео
Арістов на Мальдівах: головне
- Заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки та "Слугу Народу" Юрія Арістова помітили в готелі Waldorf Astoria Maldives. Це п’ятизірковий готель на найбільшому приватному острові Ітхаафуші на Мальдівах.
- Ціна проживання на двох в готелі коливається від 100 тисяч до 323 тисяч гривень за добу. Також є пропозиція за понад 1 мільйон гривень за ніч. Яку саме віллу обрав нардеп – невідомо.
- Після цього глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що негайно ініціює призупинення членства в ній депутата Арістова.
- 25 липня до Верховної Ради України надійшла заява від Юрія Арістова про складання повноважень народного депутата України.
- 26 липня стало відомо, що СБУ і ДБР провели обшуки у Юрія Арістова, який відпочивав на Мальдівах під виглядом "службового відрядження". У межах розслідування слідчі з'ясовують, як нардеп зміг опинитися на відпочинку попри заборону на виїзд посадовцям за кордон.