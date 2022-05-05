За добу 4 травня ЗСУ знищили 9 повітряних цілей: літаки, ракети, БПЛА

Українські захисники продовжують завдавати російським окупантам нищівних втрат. Лише 4 травня вони збили кілька літаків та безпілотників загарбників.

Окрім цього, бійці ЗСУ ліквідовують особовий склад окупаційних військ. Від початку війни вони вже знищили 24,5 тисячі ворожих солдатів. Також російські загарбники лишилися без понад тисячі танків і 2,6 тисячі бойових броньованих машин.

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Захисники уразили 9 повітряних цілей окупантів

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по території України. Загалом 4 травня захисники знищили 9 повітряних цілей. Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил збили:

2 ворожі літаки, попередньо винищувачі Су-30,

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

3 крилаті ракети.

Своєю чергою, зенітні ракетні підрозділи Сухопутних військ знищили ще 2 БпЛА окупантів.

"Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання в українському небі. Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів", – підсумували захисники.

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Коротко про втрати окупантів в Україні

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