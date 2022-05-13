За добу українські захисники збили вертоліт, крилату ракету й 5 безпілотників Росії
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Українські захисники від початку повномасштабного російського вторгнення завдають окупантам нищівних втрат. Зокрема, 12 травня вони вразили 7 повітряних цілей загарбників.
Окрім цього бійці ЗСУ успішно ліквідовують особовий склад російської армії. Станом на 12 травня вони вже знищили майже 27 тисяч ворожих військових.
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Захисники уразили 7 ворожих повітряних цілей
Протиповітряна оборона Повітряних Сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ ЗСУ 12 травня уразила 7 ворожих повітряних цілей:
- 5 безпілотників "Орлан-10";
- 1 вертоліт Ка-52;
- 1 крилату ракету.
"Авіація Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках. Слава Україні!", – підсумували захисники.
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ЗСУ майстерно знищують ворога: останні новини
- Збройні Сили України 12 травня вчергове потужно атакували російські війська у Чорнобаївці. Ворожа вибухівка детонувала кілька годин.
- Селище Білогорівка стала форпостом українських захисників на Луганщині. Там наші бійці зуміли знищити плацдарм російських окупантів. ЗСУ вже двічі розбили росіян.
- Бригада швидкого реагування Нацгвардії разом з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади майстерно знищили ворожу БМП-1. Вони оприлюднили відео своєї філігранної роботи.
- Окрім цього, на Запоріжжі українські бійці ліквідували 21 окупанта, а ще 28 росіян зазнали поранень. Також військовослужбовці ЗСУ перетворили на брухт багато ворожої техніки.
- Своєю чергою, на Півдні за допомогою ракетно-артилерійського озброєння наші воїни знешкодили 23 російських загарбників. Також вони уразили 2 ворожі танки та 2 БМП і знищили склад боєприпасів.
- Загалом 11 травня окупанти здійснили 5 атак на Сході. Однак усі потуги ворогів завершилися лише значними втратами. Українським захисникам і захисницям вдалося знищити понад 200 російських військових і багато ворожої техніки.
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