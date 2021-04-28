За логікою Росії, ми повинні чекати, поки нас поріжуть, як салямі, - Кулеба

Росія сприймає будь-який крок України щодо свого захисту, як провокацію. За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Москва хотіла б, щоб Київ був повністю пасивним, проте українська сторона на таке не погоджується.

Про це Кулеба повідомив в ефірі програми BBC Hard Talk. Попри всі спроби залякування від держави-агресора, зауважив міністр, Україна планує захищати себе на всіх фронтах.

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Росія сприймає кожен крок України як провокацію

Росія сприймає кожен крок України щодо захисту себе від РФ як "провокацію". Якщо слідувати цій логіці, то ми повинні сидіти тихо, опустивши руки, і чекати, поки Росія не поріже нас як салямі,

– наголосив Кулеба.

Відведення військ не означає повної деескалації

Зазначимо, що в цій самій програмі урядовець повідомив, що відведення військ Росії не означає повної деескалації. Цього успіху – передислокації армії – Київ досягнув разом із міжнародними партнерами. У будь-якому разі, говорити про те, що загрози немає, ще надто рано.

Коротко про відведення військ від кордону