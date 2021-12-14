За нашою спиною нічого не вирішуватимуть, – Кулеба про контакти Байдена і Путіна

14 грудня 2021 , 13:27
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Джерело:

"РБК-Україна"

Володимир Путін може знову поговорити із Джо Байденом. Але в такому випадку американський лідер сконтактує і з українським президентом.

Такі перемовини за спиною не відбуватимуться. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Кулеба: Буде наступний раунд

За його словами, під час двосторонніх контактів на всіх рівнях звучала відповідна гарантія.

Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого не вирішуватиме,
– наголосив Кулеба.

Він не має сумнівів, що українська і американська влада збільшуватимуть якісні контакти. Вони відбуватимуться регулярно.

"Якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", – додав міністр.

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Автор: Анастасія Мигидюк