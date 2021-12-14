За нашою спиною нічого не вирішуватимуть, – Кулеба про контакти Байдена і Путіна

Володимир Путін може знову поговорити із Джо Байденом. Але в такому випадку американський лідер сконтактує і з українським президентом.

Такі перемовини за спиною не відбуватимуться. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу Путін може стерти український суверенітет дипломатією після заяв Байдена, – ЗМІ

Кулеба: Буде наступний раунд

За його словами, під час двосторонніх контактів на всіх рівнях звучала відповідна гарантія.

Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого не вирішуватиме,

– наголосив Кулеба.

Він не має сумнівів, що українська і американська влада збільшуватимуть якісні контакти. Вони відбуватимуться регулярно.

"Якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", – додав міністр.

Головне про розмову Байдена і Путіна

Понад 2 години 7 грудня розмовляли президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін.

Американський лідер на перемовинах відреагував на загострення ситуації на Сході та пригрозив главі Кремля.

Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президенти держав можуть знову провести переговори у відеоформаті.

Водночас у Держдепі США зауважили, що особиста зустріч Байдена та Путіна навряд відбудеться.

Зверніть увагу – Підсумки перемовин Байдена та Путіна: дивіться відео