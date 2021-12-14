За нашою спиною нічого не вирішуватимуть, – Кулеба про контакти Байдена і Путіна
Джерело:"РБК-Україна"
Володимир Путін може знову поговорити із Джо Байденом. Але в такому випадку американський лідер сконтактує і з українським президентом.
Такі перемовини за спиною не відбуватимуться. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Кулеба: Буде наступний раунд
За його словами, під час двосторонніх контактів на всіх рівнях звучала відповідна гарантія.
Адміністрація США за нашою спиною з Путіним нічого не вирішуватиме,
– наголосив Кулеба.
Він не має сумнівів, що українська і американська влада збільшуватимуть якісні контакти. Вони відбуватимуться регулярно.
"Якщо буде наступний раунд розмови Байдена і Путіна, то буде й наступний раунд розмови Байдена і Зеленського", – додав міністр.
Головне про розмову Байдена і Путіна
- Понад 2 години 7 грудня розмовляли президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін.
- Американський лідер на перемовинах відреагував на загострення ситуації на Сході та пригрозив главі Кремля.
- Речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що президенти держав можуть знову провести переговори у відеоформаті.
- Водночас у Держдепі США зауважили, що особиста зустріч Байдена та Путіна навряд відбудеться.
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