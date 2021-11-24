За прямої агресії Росії парламент збереться за кілька годин, – Корнієнко
Джерело:"Радіо Свобода"
У випадку прямої російської агресії проти України Верховна Рада готова зібратися терміново – протягом кількох годин. За потреби можуть ввести воєнний або надзвичайний стан.
Про готовність парламенту миттєво реагувати на спроби Росії напасти на Україну в ефірі виданню заявив перший заступник голови Ради, представник "Слуги народу" Олександр Корнієнко.
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За агресії Росії Рада збереться одразу
Якщо це не тиждень роботи в округах, я думаю, що потенціал там за кілька годин зібратися є,
– зазначив Корнієнко.
За його словами, у Верховної Ради може буде тільки один план, якщо є завдання ввести воєнний або надзвичайний стан, – зробити відповідні голосування зі сторони нардепів вона має протягом кількох годин.
Заступник очільника парламенту додав, що у випадку непленарного тижня, коли депутати працюватимуть на свої округах, визначать перелік спецзаходів для захисту парламентарів, щоб ухвалити рішення.
"Зрозуміло, що ті хто не в Україні, їм важче буде це зробити... Якщо будуть активні військові дії, то будуть якісь використовуватися способи захисту депутатів", – пояснив нардеп. Це робитимуть, аби парламентарі могли прийняти необхідні рішення.
Можливий напад Росії на Україну: основне
- Глава розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно розповів, що Москва планує напасти на Україну. Широкомасштабна атака може відбутися вже у січні – лютому 2022 року.
- Інформацію про те, що взимку Росія може піти на загострення ситуації, підтвердила й розвідка США.
- Напад можливий за 3 напрямками – з окупованого Криму, через кордон з Росії та через Білорусь.
- Міністр оборони України Олексій Резніков запевняє, що Збройні сили у випадку загострення ситуації дадуть відсіч окупанту.
- Водночас у Росії кажуть, що повідомлення про підготовку вторгнення є "вкидами". Насправді ж атаку готує нібито Україна, а допомагають їй союзники зі США та НАТО.