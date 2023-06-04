СІЗО за зачинене укриття: у Зеленського відреагували на арешт охоронця після трагедії в Києві
Після загибелі 2 жінок та дитини через зачинене укриття у Києві охоронцю поліклініки обрали жорсткий запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Інших підозрюваних помістили під домашній арешт.
Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону заявив, що ОП з цим розбиратиметься, повідомляє 24 Канал.
Варто зауважити, що дії охоронця кваліфікували за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей. Йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.
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В ОП з'ясовуватимуть, чому охоронця помістили у СІЗО
Кулеба заявив, що Офіс Президента встановлюватиме, чому охоронець, підозрюваний у справі про закрите укриття в Києві, отримав найсуворіший запобіжний захід.
Будемо окремо розбиратися з питанням, чому такий суворий запобіжний захід винесли охоронцю. Він залишився в СІЗО, а інші люди отримали інші рішення,
– зауважив заступник голови ОП.
Він підсумував, що ОП хоче добитися ясності в цьому питанні.
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Зачинене укриття у Києві: головне
- Під час обстрілу столиці 1 червня загинули 3 людини – жінки віком 33 та 34 роки, а також 9-річна дівчинка. Під час тривоги вони хотіли сховатися в укритті поліклініки №3 у Деснянському районі, проте двері були зачинені.
- Очевидці запевняють, що люди стукали та благали їх впустити, але охоронець зачинився зсередини. Крім цього, за їхніми словами чоловік нібито був у стані алкогольного сп'яніння, а це сховище вже не вперше зачинене під час повітряної тривоги.
- Слідчі затримали та повідомили про підозру чотирьом людям – першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань, а також охоронцю медичного закладу.
- Невдовзі їм обрали запобіжні заходи. Найжорсткіший – охоронцю, іншим – домашній арешт.