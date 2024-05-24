У Польщі загинув громадянин України: поліція затримала двох підозрюваних

У місті Каліш, що в центрі Польщі, трагічно загинув 41-річний громадянин України. Він випав з четвертого поверху багатоповерхового будинку.

Правоохоронці затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії. Нагадаємо, що нещодавно у Польщі повідомляли про жорстоке вбивство українця на фермі.

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Трагічна смерть українця в Каліші

У місті Каліш, що в центрі Польщі, трагічно загинув 41-річний громадянин України внаслідок падіння з четвертого поверху багатоповерхового будинку.

Інцидент стався у середу, 22 травня, ввечері. Рятувальні служби, які прибули на місце події, намагалися реанімувати чоловіка, але безуспішно.

За інформацією речника Окружної прокуратури в місті Острув Великопольський Мацея Мелера, правоохоронці затримали двох чоловіків віком 37 та 45 років, яких підозрюють у причетності до цієї трагедії.

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