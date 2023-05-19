Трагічна втрата: на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків

Україна досить швидко оговталась та відновила енергосистему після масових ракетних атак, які Росія почала завдавати восени 2022 року. Сталося це завдяки енергетикам, що часто під час оглядів та ремонтів мереж змушені наражати своє життя на небезпеку.

У п'ятницю, 19 травня, в Міністерстві енергетики повідомили про загибель трьох енергетиків. Сталося це під час огляду ними лінії електропередач.

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Як зазначили у відомстві, ця подія є великою втратою на енергетичному фронті. Оглядали фахівці повітряну лінію між такими населеними пунктами, як Юнаківка та Велика Рибиця.

Втрати на енергетичному фронті: на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків. Під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка – Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго",

– йдеться в джерелі.

Окрім того, в Міненерго наголосили, що обставини цього інциденту з'ясовують всі відповідні органи.

Водночас важливо розуміти, що район, у якому сталась ця подія, неподалік від кордону з Росією – ворог регулярно його обстрілює.

19 травня у Харківській області під ворожий вогонь під час виконання робіт потрапила бригада енергетиків. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

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Ситуація в енергосистемі