Не через смерть Раїсі: чому росіяни забідкалися після загибелі президента Ірану

Після загибелі в авіакатастрофі іранського президента Ібрагіма Раїсі 19 травня російські урядовці почали плакати та бідкатися. Співпраця Ірану та Росії може "підтріснути" через один суттєвий момент.

Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що росіяни плачуть не від того, що "ах, какого чєловека потєрялі", а від того, що з ними може статися. Адже російський гвинтокрил Мі-171, на якому летів Ібрагім Раїсі, був підсанкційним, а це означає – зробленим власноруч на крадені деталі, і багато не літав.

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Визнають перед всім світом

Олег Лісний зауважив, що цьому бідканню росіян немає чого дивуватися, адже до них приїжджає і ХАМАС, і Талібан. Росіяни таким чином визнають перед всім світом, що вони шкодують і плачуть, бо тісно співпрацюють і взаємодіють з таким самим диктаторським режимом, який є терористом № 1 у світі.

Я дуже сподіваюся, що колись такий гелікоптер з Владіміром Путіним або ще з кимось теж зустріне велику гору в тумані,

– сказав Олег Лісний.

Він підкреслив, що коли відбувся теракт у "Крокус-Сіті", Владімір Путін два дні мовчав – вочевидь, не міг знайти слів і плакав.

Але коли справа торкнулася прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (який отримав вогнепальне поранення у місті Гандлова після виїзного засідання уряду – 24 Канал) та загибелі Ібрагіма Раїсі, він одразу ж написав "телеграмку на 5 абзаців", де висловив свої співчуття. Це одразу ж показує, хто для Путіна важливіший.

Не варто перебільшувати

Що ж до відносин між Іраном та Росією, то там нічого не зміниться, тому що хто б не прийшов до влади в Ірані, він не буде зближатися із Заходом у тому сенсі, в якому б ми хотіли це бачити.

Там стійка система, та й не варто перебільшувати впливовість президента в Ірані, тому що там аятола керує краще всіх, а він є основою. І він живий,

– підкреслив політолог.

Він додав, що на мапі світу додалися ще одні вибори, на яких будуть обирати погане серед гіршого або гірше серед поганого. Це може бути боротьба павуків у трилітровій банці, тому що всі хочуть отримати владу. Серед кандидатів – мер Тегерана Аліреза Закані або колишній спікер іранського парламенту Алі Ларіджані.

Зверніть увагу! Після загибелі президента Ірану в авіакатастрофі 19 травня 2024 року його обов'язки тимчасово виконуватиме Мохаммад Мохбер – перший віцепрезидент країни. Відповідно до Конституції Ірану, протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Олег Лісний вважає, що після загибелі Раїсі глобально нічого не зміниться.

"Ми б хотіли, щоб сьогодні "Шахеди" не летіли, а вони літали. Зона турбулентності розширюється, поглиблюється, але для нас нічого нового немає. Нам треба продовжувати робити те, що ми робимо, – підсумував політолог.

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