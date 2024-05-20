Политолог Олег Лисный сказал 24 Каналу, что россияне плачут не от того, что "ах, какого человека потеряли", а от того, что с ними может произойти. Ведь российский вертолет Ми-171, на котором летел Ибрагим Раиси, был подсанкционным, а это значит – сделанным собственноручно на ворованные детали, и много не летал.
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Признают перед всем миром
Олег Лисный заметил, что этому беспокойству россиян нечего удивляться, ведь к ним приезжает и ХАМАС, и Талибан. Россияне таким образом признают перед всем миром, что они жалеют и плачут, потому что тесно сотрудничают и взаимодействуют с таким же диктаторским режимом, который является террористом № 1 в мире.
Я очень надеюсь, что когда-то такой вертолет с Владимиром Путиным или еще с кем-то тоже встретит большую гору в тумане,
– сказал Олег Лесной.
Он подчеркнул, что когда произошел теракт в "Крокус-Сити", Владимир Путин два дня молчал – очевидно, не мог найти слов и плакал.
Но когда дело коснулось премьер-министра Словакии Роберта Фицо (который получил огнестрельное ранение в городе Гандлова после выездного заседания правительства – 24 Канал) и гибели Ибрагима Раиси, он сразу же написал "телеграммку на 5 абзацев", где выразил свои соболезнования. Это сразу же показывает, кто для Путина важнее.
Не стоит преувеличивать
Что касается отношений между Ираном и Россией, то там ничего не изменится, потому что кто бы ни пришел к власти в Иране, он не будет сближаться с Западом в том смысле, в котором бы мы хотели это видеть.
Там устойчивая система, и не стоит преувеличивать влиятельность президента в Иране, потому что там аятолла руководит лучше всех, а он является основой. И он жив,
– подчеркнул политолог.
Он добавил, что на карте мира добавились еще одни выборы, на которых будут выбирать плохое среди худшего или худшее среди плохого. Это может быть борьба пауков в трехлитровой банке, потому что все хотят получить власть. Среди кандитатов – мэр Тегерана Алиреза Закани или бывший спикер иранского парламента Али Лариджани.
Олег Лисный считает, что после гибели Раиси глобально ничего не изменится.
"Мы бы хотели, чтобы сегодня "Шахеды" не летели, а они летали. Зона турбулентности расширяется, углубляется, но для нас ничего нового нет. Нам надо продолжать делать то, что мы делаем, – подытожил политолог.
Гибель президента Ирана: что известно
- 19 мая утром Раиси находился в Азербайджане, где вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым торжественно открыл дамбу. Эта дамба является третьей, которую обе страны построили на реке Арас.
- На обратном пути из-за сложных погодных условий и тумана во время полета над горной и лесистой местностью произошла авария. По предварительным данным, вертолет упал на гору и вспыхнул.
- Сразу же после катастрофы президентского вертолета иранские спасатели Красного Полумесяца вместе с военными и полицейскими начали масштабную поисковую операцию. Место катастрофы кортежа удалось найти только утром 20 мая с помощью турецкого беспилотника Akinci, который обнаружил источник тепла – то есть обломки сгоревшего вертолета.
- Вместе с Ибрагимом Раиси погибли также министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдуллахиан, генерал-губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель верховного лидера в Восточном Азербайджане Мохаммед Али Але-Хашем, глава пятничной молитвы в Тебризе Ходжатолеслам аль-Хашем, экипаж вертолета и один сотрудник охраны.
- Председатель иранского Красного Полумесяца заявил, что тела погибших при крушении вертолета будут перевезены в город Тебриз в Иране.