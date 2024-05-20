Политолог Олег Лисный сказал 24 Каналу, что россияне плачут не от того, что "ах, какого человека потеряли", а от того, что с ними может произойти. Ведь российский вертолет Ми-171, на котором летел Ибрагим Раиси, был подсанкционным, а это значит – сделанным собственноручно на ворованные детали, и много не летал.

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Признают перед всем миром

Олег Лисный заметил, что этому беспокойству россиян нечего удивляться, ведь к ним приезжает и ХАМАС, и Талибан. Россияне таким образом признают перед всем миром, что они жалеют и плачут, потому что тесно сотрудничают и взаимодействуют с таким же диктаторским режимом, который является террористом № 1 в мире.

Я очень надеюсь, что когда-то такой вертолет с Владимиром Путиным или еще с кем-то тоже встретит большую гору в тумане,

– сказал Олег Лесной.

Он подчеркнул, что когда произошел теракт в "Крокус-Сити", Владимир Путин два дня молчал – очевидно, не мог найти слов и плакал.

Но когда дело коснулось премьер-министра Словакии Роберта Фицо (который получил огнестрельное ранение в городе Гандлова после выездного заседания правительства – 24 Канал) и гибели Ибрагима Раиси, он сразу же написал "телеграммку на 5 абзацев", где выразил свои соболезнования. Это сразу же показывает, кто для Путина важнее.

Не стоит преувеличивать

Что касается отношений между Ираном и Россией, то там ничего не изменится, потому что кто бы ни пришел к власти в Иране, он не будет сближаться с Западом в том смысле, в котором бы мы хотели это видеть.

Там устойчивая система, и не стоит преувеличивать влиятельность президента в Иране, потому что там аятолла руководит лучше всех, а он является основой. И он жив,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что на карте мира добавились еще одни выборы, на которых будут выбирать плохое среди худшего или худшее среди плохого. Это может быть борьба пауков в трехлитровой банке, потому что все хотят получить власть. Среди кандитатов – мэр Тегерана Алиреза Закани или бывший спикер иранского парламента Али Лариджани.

Обратите внимание! После гибели президента Ирана в авиакатастрофе 19 мая 2024 года его обязанности временно будет исполнять Мохаммад Мохбер – первый вице-президент страны. В соответствии с Конституцией Ирана, в течение 50 дней должны состояться внеочередные президентские выборы.

Олег Лисный считает, что после гибели Раиси глобально ничего не изменится.

"Мы бы хотели, чтобы сегодня "Шахеды" не летели, а они летали. Зона турбулентности расширяется, углубляется, но для нас ничего нового нет. Нам надо продолжать делать то, что мы делаем, – подытожил политолог.

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